Anápolis amplia mutirões de limpeza com mão de obra de detentos neste fim de ano

Reeducandos são acompanhados pela Polícia Penal, que supervisiona os trabalhos quando eles estão em campo

Paulo Roberto Belém - 27 de dezembro de 2025

Prefeito Márcio Corrêa demostra ser entusiasta do programa. (Foto: Reprodução)

Uma ação, até então, inédita em Anápolis, quando provocada pela Prefeitura, tem sido a utilização da mão de obra dos detentos do sistema prisional para reforçar os serviços de zeladoria no município.

Já realizada em cemitérios, por exemplo, neste fim de ano, o empenho do programa ‘Segunda Chance” está sendo executado nos mutirões de limpeza urbana que atendem canteiros centrais, calçadas e espaços de uso coletivo, em diferentes regiões da cidade.

A parceria é com a Polícia Penal, que acompanha e supervisiona os trabalhos quando os reeducandos estão em campo.

Pelo Instagram, o prefeito Márcio Corrêa (PL) demostrou ser entusiasta do programa, na última quarta-feira (24).

O gestor publicou vídeo na rede social onde acompanhou os trabalhos realizados na Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, no Jardim das Américas 3ª Etapa, que é a via onde está localizado a Unidade Prisional de Anápolis.

Na postagem, ele elogia o trabalho dos reeducandos, citando o exemplo da limpeza de meios-fios, que segundo o chefe do Executivo, é uma das mais complicadas.

“É um modelo que funciona: contribui para a reinserção social, devolve serviços à população e permite cuidar da cidade com mais eficiência e baixo custo”, declarou.

