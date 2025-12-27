IFG abre processo seletivo para professores substitutos com salários de mais de R$ 8 mil
Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade
O Instituto Federal de Goiás (IFG), no Câmpus Aparecida de Goiânia, abriu inscrições para o processo seletivo que visa à contratação de três professores substitutos, com salários que passam de R$ 8 mil.
As vagas contemplam as áreas de Educação, Artes Cênicas e Alimentos, com inscrições abertas até 22 de janeiro de 2026, realizadas exclusivamente pelo site oficial da instituição, mediante a uma taxa de R$ 40.
Do total de oportunidades, uma é destinada a candidatos negros (pretos ou pardos), para a área de Educação, enquanto as demais são de ampla concorrência.
Para concorrer, é exigida formação específica conforme a área: pedagogia para educação; graduação em educação artística com habilitação em Teatro, artes cênicas ou teatro para artes cênicas; e graduação em engenharia, ciência ou tecnologia de alimentos para a área de Alimentos.
A remuneração varia de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29, de acordo com a titulação do candidato, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.
O processo seletivo do IFG será realizado em duas fases: análise de títulos, de forma não presencial, e prova de desempenho didático com arguição, em etapa presencial.
Os contratos terão duração inicial de seis meses, podendo ser prorrogados por até dois anos, conforme a necessidade da administração. As demais informações, prazos e exigências estão disponíveis no edital do IFG.
Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.
