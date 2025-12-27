Não é Ozempic nem Mounjaro: o remédio que os famosos estão usando para emagrecer

Nova geração de medicamento para perda de peso chama atenção por não usar injeção, mas ainda não tem liberação no Brasil

Gabriel Yuri Souto - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Depois do sucesso do Ozempic e do Mounjaro, um novo nome passou a circular entre celebridades, médicos e especialistas em emagrecimento.

Trata-se do Wegovy em comprimido, uma versão oral de medicamento que atua no controle do apetite e do metabolismo, mas que ainda não foi aprovado para uso no Brasil.

Diferente das chamadas “canetas emagrecedoras”, o Wegovy oral é tomado diariamente em forma de pílula. Ele pertence à mesma classe de medicamentos à base de semaglutida, substância que atua em hormônios ligados à saciedade, reduzindo a fome e ajudando no controle do peso.

Estudos clínicos realizados no exterior mostraram resultados expressivos. Em testes acompanhados por mais de um ano, pacientes tratados com o comprimido perderam, em média, até 16% do peso corporal, índice semelhante ao observado com versões injetáveis.

Por isso, o medicamento passou a ser citado em reportagens internacionais como uma das apostas entre pessoas públicas e famosos que buscam emagrecimento com mais praticidade e sem o uso de agulhas.

Aprovado no Brasil?

No entanto, é importante destacar um ponto central. O Wegovy em comprimido ainda não tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Até o momento, a aprovação ocorreu apenas em outros países, como os Estados Unidos, por meio da Food and Drug Administration (FDA).

No Brasil, seguem liberados apenas os medicamentos já conhecidos, como Ozempic, Wegovy injetável e Mounjaro, sempre com prescrição médica. A Anvisa, inclusive, tem reforçado a proibição de versões manipuladas dessas substâncias, justamente para evitar riscos à saúde.

Especialistas alertam que, apesar do entusiasmo em torno do novo remédio, nenhum medicamento para emagrecimento deve ser usado sem acompanhamento médico, especialmente aqueles ainda não disponíveis oficialmente no país.

Assim, embora não seja Ozempic nem Mounjaro, o remédio que vem ganhando espaço entre famosos ainda está em fase de expectativa no Brasil, e só poderá ser utilizado legalmente após análise e aprovação dos órgãos reguladores nacionais.

