Não é São Paulo, nem Rio de Janeiro: a melhor cidade para trabalhar e ter uma vida tranquila

Município de porte médio aparece no topo de rankings nacionais ao reunir oportunidades de emprego, custo de vida equilibrado e bons indicadores de qualidade urbana

Magno Oliver - 27 de dezembro de 2025

Quando o assunto é conciliar trabalho, renda e qualidade de vida, grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro já não lideram mais os principais levantamentos nacionais.

Estudos recentes apontam que cidades médias, bem planejadas e com infraestrutura consolidada, vêm oferecendo condições mais equilibradas para quem busca estabilidade profissional e rotina menos desgastante.

Entre esses municípios, Maringá, no Paraná, tem se destacado de forma recorrente.

Localizada no noroeste do estado, a cidade aparece entre as melhores do país em rankings como o Índice de Progresso Social (IPS), que avalia critérios como saúde, educação, saneamento, segurança, acesso a serviços e oportunidades econômicas.

Em edições recentes, Maringá figurou entre as 20 cidades brasileiras com melhor qualidade de vida, superando capitais tradicionais em diversos indicadores.

No mercado de trabalho, o município apresenta um cenário diversificado. A economia local é sustentada por comércio forte, setor de serviços, agronegócio, indústria e polo universitário, o que amplia as oportunidades tanto para profissionais qualificados quanto para quem busca recolocação.

Outro fator que pesa a favor é o custo de vida mais controlado. Embora não seja uma cidade barata em termos absolutos, os gastos com moradia, transporte e alimentação costumam ser menores do que nas grandes capitais, o que facilita o equilíbrio entre renda e despesas mensais.

A infraestrutura urbana também contribui para esse cenário. Maringá é conhecida pelo planejamento urbano, ruas arborizadas, boa cobertura de saneamento e mobilidade relativamente eficiente para o tamanho da cidade. Esses aspectos ajudam a reduzir o tempo gasto em deslocamentos e impactam diretamente a rotina dos moradores.

Além disso, indicadores sociais mostram bons níveis de escolaridade, acesso à saúde e serviços públicos, fatores considerados essenciais nos estudos que avaliam bem-estar e desenvolvimento urbano.

Sem o trânsito intenso, a superlotação e os altos custos típicos das metrópoles, cidades como Maringá vêm se consolidando como alternativa para quem deseja trabalhar, manter renda estável e viver com mais tranquilidade, sem abrir mão de estrutura e oportunidades.

Assim, longe do eixo Rio–São Paulo, o município paranaense se tornou exemplo de como cidades médias brasileiras podem oferecer um modelo mais equilibrado de vida urbana, cada vez mais buscado por trabalhadores e famílias.

