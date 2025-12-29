Vini Jr. entra em top 3 de jogadores mais desvalorizados no mercado em 2025

Camisa 7 do time merengue viu seu valor de mercado diminuir em 50 milhões de euros

Folhapress - 29 de dezembro de 2025

Vinícius Júnior, jogador de futebol brasileiro. (Foto: Reprodução).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Vinicius Jr. está entre os três jogadores que sofreram maior desvalorização no mercado da bola ao longo de 2025. O atacante do Rodrygo, também do Real Madrid, integra o top 5. O levantamento é do Transfermarkt.

O QUE ACONTECEU

O camisa 7 do time merengue viu seu valor de mercado diminuir em 50 milhões de euros (R$ 326,2 milhões) ao longo do ano. Vini era avaliado em 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) em 1º de janeiro deste ano, contra 150 milhões de euros (R$ 979 milhões) atualmente.

A queda só não foi maior do que as de Phil Foden e Rodri, ambos do Manchester City. O inglês lidera do ranking com uma desvalorização de 60 milhões de euros (R$ 391 milhões), seguido pelo espanhol -que não atuou em grande parte do ano com 55 milhões de euros (R$ 359 milhões).

Rodrygo é o segundo brasileiro a aparecer na lista, e divide a quarta colocação do Gavi, do Barcelona. Os dois jogadores tiveram queda de 40 milhões de euros (R$ 261 milhões) em seus respectivos valores de mercado. O atacante do Real começou o ano avaliado em 100 milhões de euros (R$ 652,4 milhões) e agora vale 60 milhões (R$ 391 milhões).

A dupla merengue teve um início de temporada turbulento, e Vinicius Jr terminou vaiado em seu último jogo do ano. Já Rodrygo esteve próximo de deixar o Real por ser pouco aproveitado pelo técnico Xabi Alonso.

VEJA AS MAIORES DESVALORIZAÇÕES EM VALOR DE MERCADO NO ANO

1 – Phil Foden (Manchester City) – 60 milhões de euros (R$ 391 milhões)

2 – Rodri (Manchester City) – 55 milhões de euros (R$ 359 milhões)

3 – Vinicius Jr (Real Madrid) – 50 milhões de euros (R$ 326,2 milhões)

4 – Rodrygo (Real Madrid) e Gavi (Barcelona) – 40 milhões de euros (R$ 261 milhões)

5 – Martin Odegaard (Arsenal) – 35 milhões de euros (R$ 228,4 milhões)

VALOR DE MERCADO DOS JOGADORES

Phil Foden (Manchester City)

Em janeiro: 140 milhões de euros (R$ 913,4 milhões)

Atual: 80 milhões de euros (R$ 522 milhões)

Rodri (Manchester City)

Em janeiro: 130 milhões de euros (R$ 848,2 milhões)

Atual: 75 milhões de euros (R$ 489,3 milhões)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Em janeiro: 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão)

Atual: 150 milhões de euros (R$ 979 milhões)

Rodrygo (Real Madrid)

Em janeiro: 100 milhões de euros (R$ 652,4 milhões)

Atual: 60 milhões de euros (R$ 391 milhões)

Gavi (Barcelona)

Em janeiro: 80 milhões de euros (R$ 522 milhões)

Atual: 40 milhões de euros (R$ 261 milhões)

Martin Odegaard (Arsenal)

Em janeiro: 110 milhões de euros (R$ 717,7 milhões)

Atual: 75 milhões de euros (R$ 489,3 milhões)

