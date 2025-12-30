Quer um carro barato e resistente? Veja 6 opções a partir de R$ 14 mil

Pedro Ribeiro - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Quem procura um carro usado nem sempre quer luxo, telas gigantes ou tecnologias de última geração. Para muita gente, o que realmente importa é encontrar um veículo que ligue todos os dias, aguente o uso intenso e não transforme a manutenção em um pesadelo financeiro.

É nesse ponto que alguns modelos ganham um status especial no mercado: são carros conhecidos por “não quebrar”, mesmo depois de anos rodando em condições longe do ideal.

Esses veículos construíram sua reputação com projetos simples, motores duráveis e mecânica fácil de resolver em qualquer oficina.

Muitos já passaram por várias mãos, encararam trânsito pesado, estradas ruins e até combustível de qualidade duvidosa — e, ainda assim, seguem firmes. O melhor de tudo é que boa parte deles pode ser encontrada por valores acessíveis no mercado de usados.

A seguir, reunimos seis carros conhecidos pela resistência e pelo bom custo-benefício, com preços a partir de R$ 14 mil, segundo anúncios verificados no Mercado Livre durante a apuração da matéria.

Volkswagen Gol – a partir de R$ 13.900

Poucos carros têm uma história tão longa e sólida no Brasil quanto o Gol.

A geração G3, lançada no fim dos anos 1990, manteve o modelo no topo das vendas por unir mecânica confiável, manutenção simples e bom espaço para o dia a dia.

Com motores que vão do 1.0 ao 2.0, o hatch acomoda quatro adultos com conforto razoável e ainda oferece um porta-malas funcional para a rotina urbana.

No mercado de usados, não é difícil encontrar unidades bem equipadas, com ar-condicionado, direção hidráulica e vidros elétricos, o que reforça seu apelo até hoje.

Chevrolet Celta – a partir de R$ 16.900

O Celta é lembrado como um carro honesto e sem frescura.

Compacto, leve e econômico, ele se destacou principalmente pelo motor 1.0 VHC flex, conhecido pela durabilidade e pelo baixo consumo.

Após as atualizações visuais e de acabamento, o modelo passou a oferecer mais conforto sem perder sua proposta básica.

É uma escolha comum para quem quer um carro urbano resistente, fácil de manter e com peças abundantes no mercado.

Fiat Palio – a partir de R$ 17.900

O Palio Fire virou sinônimo de robustez no trânsito brasileiro.

Seu motor 1.0 é famoso por rodar muito sem grandes intervenções, e o conjunto mecânico simples agrada quem quer previsibilidade nos custos.

Com bom espaço interno para a categoria e porta-malas generoso, o modelo atende bem tanto famílias pequenas quanto quem usa o carro para trabalho.

Dependendo do ano, ainda é possível encontrar versões com itens de segurança e conforto que não eram comuns em compactos da época.

Honda Fit – a partir de R$ 19.900

O Fit conquistou fama por unir confiabilidade japonesa e versatilidade.

Mesmo os exemplares mais antigos chamam atenção pela resistência do conjunto mecânico e pelo espaço interno inteligente, com bancos que permitem diversas configurações.

Os motores 1.4 e 1.5 são conhecidos por suportar altas quilometragens, e o câmbio CVT, quando bem cuidado, mantém funcionamento suave por muitos anos.

É uma opção interessante para quem quer algo compacto por fora, mas espaçoso por dentro.

Mitsubishi Pajero TR4 – a partir de R$ 43.000

Entre os SUVs usados, poucos têm a reputação da Pajero TR4.

Com tração 4×4 e reduzida, ela foi projetada para enfrentar terrenos difíceis sem sofrimento. O motor 2.0 entrega força suficiente tanto no asfalto quanto fora dele, e a construção robusta agrada quem precisa de um carro realmente resistente.

Mesmo os modelos mais antigos já trazem um pacote razoável de conforto e segurança, o que ajuda a justificar sua valorização no mercado.

Toyota Hilux – a partir de R$ 73.900

A Hilux é, para muitos, o exemplo máximo de veículo indestrutível. Utilizada em fazendas, obras e regiões de difícil acesso, a picape construiu uma reputação quase lendária.

A sétima geração trouxe mais conforto sem abrir mão da robustez, com motores potentes e chassi preparado para trabalho pesado.

Mesmo com valores mais elevados, continua sendo vista como um investimento seguro para quem precisa de força, durabilidade e confiabilidade acima da média.

Esses modelos mostram que, no mercado de usados, resistência e preço acessível podem andar juntos. Para quem busca um carro para usar sem medo e com menos surpresas na oficina, eles seguem sendo apostas sólidas.

