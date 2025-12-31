A primeira coisa que quem ganhar na Mega da Virada deve fazer

Medidas simples tomadas logo após o sorteio podem evitar golpes, disputas judiciais e prejuízos financeiros ao novo milionário

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Ganhar a Mega da Virada muda a vida de qualquer pessoa, mas os primeiros passos após a confirmação do prêmio são decisivos para garantir segurança e tranquilidade. A principal orientação é não divulgar a informação imediatamente e agir com cautela.

A primeira providência deve ser assinar o verso do bilhete premiado com nome completo e CPF, garantindo a identificação do verdadeiro titular. Esse procedimento evita perdas, furtos ou tentativas de fraude, sendo uma recomendação oficial da Caixa Econômica Federal.

Em seguida, o bilhete deve ser guardado em local extremamente seguro, longe de umidade, fogo ou acesso de terceiros. Muitos especialistas indicam o uso de cofres ou envelopes lacrados até o comparecimento ao banco.

Outro ponto importante é não comentar a vitória com desconhecidos ou nas redes sociais. A exposição precoce pode atrair golpes, pedidos indevidos e até riscos à segurança pessoal e familiar.

Antes de ir à agência da Caixa, o ideal é procurar um advogado e um contador de confiança, que irão orientar sobre recebimento do prêmio, organização patrimonial, planejamento financeiro e proteção dos bens. Embora prêmios de loteria sejam isentos de Imposto de Renda, aplicações futuras e rendimentos geram tributação.

O saque deve ser feito exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documento oficial com foto, CPF e o bilhete original. Valores elevados não são pagos na hora e passam por procedimentos internos de segurança.

Especialistas também recomendam evitar decisões impulsivas, como compras imediatas, empréstimos a terceiros ou mudanças drásticas de rotina. Planejamento é essencial para transformar o prêmio em estabilidade duradoura.