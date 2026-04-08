Advogado explica: mãe que assume sozinha responsabilidade do filho ganha direito a aumento na pensão

Justiça considera trabalho doméstico e sinais de renda para ampliar valor de alimentos e garantir equilíbrio

Gabriel Yuri Souto - 08 de abril de 2026

(Foto: ISG)

Uma decisão da Justiça de São Paulo chamou atenção ao aumentar o valor da pensão alimentícia de uma criança de 7 anos de um para dois salários mínimos. O caso reforça que a responsabilidade exclusiva de um dos pais no cuidado do filho pode influenciar diretamente no valor da pensão.

As informações foram destacadas pelo escritório Rafael Gonçalves Advogados Associados (@rafaelgoncalves.advogados), com explicações do advogado Bruno Freitas, que atuou no processo.

O que levou ao aumento da pensão

No caso analisado pela 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional do Tatuapé, a mãe, desempregada, assumia sozinha todas as despesas da filha desde o nascimento.

Por outro lado, o pai alegava dificuldades financeiras e solicitava a redução da pensão para meio salário mínimo.

No entanto, a Justiça identificou inconsistências nessa alegação.

Sinais de riqueza pesaram na decisão

A magistrada considerou evidências que indicavam capacidade financeira do pai.

Entre elas:

viagens frequentes

participação em eventos e festas

consumo em experiências gastronômicas

Além disso, foi identificada tentativa de ocultação patrimonial, com direcionamento de pagamentos para conta de terceiros.

Assim, a decisão levou em conta a real condição financeira do genitor.

Trabalho da mãe foi reconhecido

Um dos pontos centrais da decisão foi o reconhecimento do trabalho doméstico não remunerado.

A Justiça considerou que a mãe contribuía diariamente com:

alimentação

cuidados com a saúde

acompanhamento escolar

suporte emocional

Assim, esse trabalho passou a ter peso na definição do valor da pensão.

Decisão reforça equilíbrio entre as partes

A sentença utilizou o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

Além disso, aplicou a Teoria da Aparência para avaliar a real situação financeira do pai.

Por isso, a decisão buscou garantir mais equilíbrio e justiça na divisão das responsabilidades.

Entendimento pode impactar outros casos

Segundo o advogado Bruno Freitas, o caso evidencia uma mudança importante.

Agora, a Justiça passa a valorizar o trabalho invisível de quem cuida da criança.

Assim, decisões semelhantes podem ocorrer em outros processos.

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