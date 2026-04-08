Justiça condena a 8 anos jovem que ateou fogo em colega dentro de colégio em Goiânia

Crime ocorreu durante intervalo escolar e deixou vítima com queimaduras graves e sequelas permanentes

Pedro Ribeiro - 08 de abril de 2026

Corpo de Bombeiros realizando os primeiros atendimentos a vítima. (Foto: Reprodução)

Quatro anos após o crime que chocou Goiás, o Tribunal do Júri de Goiânia condenou, nesta terça-feira (07), Islane Pereira Saraiva Xavier pela tentativa de homicídio contra a estudante Marianna Cristhina Gonçalves Areco Santos.

A sessão, presidida pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara na 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida, resultou em uma pena de 8 anos e 3 meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

O caso ocorreu em março de 2022, no Colégio Estadual Palmito, no Jardim Novo Mundo.

Segundo os autos, Islane atacou a colega durante o intervalo, enquanto ela estava na fila do refeitório.

A agressora despejou álcool sobre o corpo de Marianna e ateou fogo, agindo por acreditar que a vítima zombava de seu bronzeado.

Sem tempo para reagir, a estudante sofreu queimaduras graves em 40% do corpo e sobreviveu após cirurgias de emergência no Hugol, restando com sequelas permanentes.

Durante o julgamento, os jurados reconheceram três qualificadoras: motivo torpe (vingança), meio cruel (uso de fogo) e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Embora a condenação pudesse ultrapassar 17 anos, a pena foi reduzida em cerca de um terço devido à semi-inimputabilidade da ré.

Laudos periciais confirmaram que Islane possuía perturbação de saúde mental e capacidade reduzida de entendimento na época, além de ter menos de 21 anos na data do fato.

Após o ataque, a ré foi encontrada aguardando calmamente em sala de aula, portando facas e um canivete.

Ela cumprirá a sentença na Penitenciária Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia.

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