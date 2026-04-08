O fim de uma era: por que as cozinhas modernas estão trocando o fogão a gás por esta nova tecnologia

A forma como cozinhamos está passando por uma transformação silenciosa — e a tecnologia tem redesenhado completamente o coração das casas

Daniella Bruno - 08 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Ao longo das últimas décadas, a cozinha deixou de ser apenas um espaço funcional e passou a ocupar um papel central nos projetos de arquitetura e design.

Cada detalhe, desde os eletrodomésticos até os materiais utilizados, reflete não apenas estética, mas também escolhas ligadas à praticidade, sustentabilidade e qualidade de vida.

Nesse contexto, uma mudança silenciosa vem ganhando força. O tradicional fogão a gás, presente em milhões de lares, começa a perder espaço para soluções mais modernas.

Impulsionada por questões de saúde, eficiência e inovação, essa transição marca o que especialistas já consideram o início de uma nova era nas cozinhas.

Mais saúde, eficiência e segurança no dia a dia

Em primeiro lugar, a preocupação com a saúde tem sido um dos principais motores dessa mudança. Fogões a gás liberam poluentes durante a combustão, como dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono.

Como resultado, a qualidade do ar interno pode ser comprometida, especialmente em ambientes pouco ventilados.

Diante disso, os modelos de indução se destacam por não emitirem gases. Dessa forma, eles eliminam riscos invisíveis e contribuem para um ambiente mais saudável dentro de casa.

Além disso, a eficiência energética representa um diferencial significativo. Enquanto o fogão a gás perde grande parte do calor para o ambiente, a indução aquece diretamente a panela. Consequentemente, o preparo dos alimentos se torna mais rápido e econômico.

Outro ponto essencial envolve a segurança. Sem chamas expostas, o risco de incêndios diminui drasticamente. Ao mesmo tempo, a superfície permanece relativamente fria, reduzindo a chance de queimaduras acidentais. Assim, o uso diário se torna muito mais seguro, especialmente em casas com crianças.

Design inteligente e a revolução do cooktop invisível

Além dos benefícios funcionais, a tecnologia também tem transformado o design das cozinhas. Os cooktops de indução já trouxeram superfícies mais limpas e minimalistas. No entanto, uma nova tendência eleva esse conceito a outro nível: o cooktop invisível.

Nesse sistema, a tecnologia de indução fica instalada sob a bancada, geralmente feita de materiais específicos como porcelanato técnico. Como consequência, o espaço se torna multifuncional — servindo tanto para cozinhar quanto para outras atividades do dia a dia.

Além disso, a limpeza se torna extremamente simples. Sem grades, bocas ou botões aparentes, basta um pano para manter a superfície impecável. Dessa forma, o ambiente ganha praticidade sem abrir mão da sofisticação.

Outro aspecto relevante é o aproveitamento de espaço. Em cozinhas pequenas ou integradas, essa solução otimiza cada centímetro, tornando o ambiente mais organizado e visualmente leve.

Comparação prática: o que muda na rotina

Na prática, a diferença entre as tecnologias é significativa. O fogão a gás oferece controle visual da chama e compatibilidade com qualquer panela. No entanto, exige mais esforço na limpeza e apresenta menor eficiência energética.

Por outro lado, a indução garante controle preciso de temperatura, maior rapidez no preparo e facilidade na manutenção. Apesar de exigir panelas específicas e ter um custo inicial mais elevado, o investimento tende a se compensar ao longo do tempo.

A nova cozinha já começou

Em síntese, a substituição do fogão a gás não acontece por acaso. Ela reflete uma mudança mais ampla no comportamento das pessoas, que buscam soluções mais seguras, eficientes e alinhadas com um estilo de vida contemporâneo.

Portanto, ao integrar tecnologia, saúde e design, a indução se consolida como o novo padrão das cozinhas modernas — marcando, de fato, o fim de uma era e o início de uma transformação definitiva na forma de cozinhar.

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