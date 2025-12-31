De amigos de infância a sócios: eles criaram um império gastronômico de R$ 100 milhões em uma capital do Brasil

Amizade construída ainda na infância deu origem ao Grupo Íz, que hoje movimenta quase R$ 100 milhões e colocou Goiânia no mapa da alta gastronomia

Ruan Monyel - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

O que começou como uma amizade de infância acabou se transformando em um dos maiores casos de sucesso da gastronomia brasileira fora do eixo Rio–São Paulo.

Em Goiânia, dois amigos uniram talento, gestão e visão de mercado para criar um império que hoje movimenta cerca de R$ 100 milhões por ano.

Os responsáveis são Ian Baiocchi e Domingos Ávila, fundadores do Grupo Íz, um dos conglomerados gastronômicos mais respeitados do Centro-Oeste.

Segundo reportagem da revista Forbes, a dupla conseguiu transformar a capital goiana em referência nacional de alta gastronomia.

A história começou ainda na juventude. Ian seguiu carreira na gastronomia, com formação e experiências fora do Brasil. Já Domingos, engenheiro civil, trouxe a visão administrativa e estratégica que faltava ao negócio. A combinação se mostrou decisiva.

O primeiro restaurante, o Íz, abriu as portas em 2015 com uma proposta ousada para a cidade: cozinha autoral, valorização de ingredientes regionais e experiências gastronômicas imersivas. O sucesso foi rápido e abriu caminho para novos investimentos.

Com o crescimento, surgiu oficialmente o Grupo Íz, que hoje reúne diversas operações em Goiânia, cada uma com identidade própria. Entre elas estão restaurantes de alta gastronomia, trattoria, bistrô, cozinha contemporânea e até sorveteria artesanal.

De acordo com a Forbes, o grupo chegou a faturar cerca de R$ 89 milhões em 2025, atendendo dezenas de milhares de clientes por mês e empregando centenas de profissionais. A projeção para os próximos anos é ultrapassar a marca dos R$ 100 milhões, com novos projetos já em desenvolvimento.

O reconhecimento também veio em nível nacional. Além disso, o restaurante Íz passou a figurar em listas dos melhores restaurantes do Brasil, reforçando a posição de Goiânia como um polo gastronômico emergente.

Para especialistas do setor, o caso chama atenção porque mostra que grandes negócios da gastronomia podem nascer fora dos grandes centros tradicionais, desde que combinem criatividade, gestão eficiente e leitura correta do mercado.

Assim, a trajetória de Ian Baiocchi e Domingos Ávila prova que uma amizade bem alinhada pode ir muito além da mesa do restaurante e se transformar em um império capaz de mudar o cenário gastronômico de uma capital inteira.

