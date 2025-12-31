Marmita que esquenta sozinha: Japão cria tecnologia que dispensa micro-ondas e surpreende o mundo

Sistema térmico ativado por um simples cordão aquece a comida em minutos e já é usado em viagens, emergências e áreas sem energia

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Imagine abrir uma marmita, puxar um pequeno cordão e, poucos minutos depois, ter a refeição quente, pronta para consumo, sem tomada, fogo ou micro-ondas. Parece coisa de ficção científica, mas essa tecnologia já existe e vem do Japão.

O sistema chamou atenção por unir praticidade, segurança e portabilidade. Ele foi desenvolvido para situações em que o acesso à energia elétrica é limitado, como viagens longas, trilhas, acampamentos, trens, aviões e até cenários de emergência.

O funcionamento é simples, mas engenhoso. Dentro da marmita existe um compartimento separado do alimento, onde ficam substâncias químicas seguras que reagem quando ativadas. Ao puxar um cordão ou pressionar um botão, ocorre a liberação de água nesse compartimento.

A reação mais comum envolve óxido de cálcio ou magnésio, que ao entrar em contato com a água gera calor rapidamente. Esse calor é transferido para o compartimento da comida, aquecendo a refeição de forma uniforme em cerca de 5 a 10 minutos.

O alimento não entra em contato com os produtos químicos. Tudo acontece em câmaras isoladas, o que garante segurança no consumo. Por esse motivo, a tecnologia já passou a ser usada comercialmente em marmitas prontas, cafés, sopas e até bebidas quentes.

No Japão, essas marmitas são populares entre trabalhadores, viajantes e também em kits de defesa civil, usados em casos de terremotos e desastres naturais, quando a energia pode ficar indisponível por dias.

Além disso, o sistema não produz fumaça nem chama, o que o torna adequado para ambientes fechados. Após o uso, o compartimento térmico pode ser descartado de forma controlada ou reciclado, dependendo do modelo.

Empresas japonesas também estudam versões reutilizáveis e mais sustentáveis, com menor impacto ambiental. A ideia é expandir o uso da tecnologia para outros países e aplicações, como alimentação militar, ajuda humanitária e delivery premium.

Assim, ao dispensar completamente o micro-ondas, a marmita que esquenta sozinha mostra como soluções simples e bem pensadas podem transformar hábitos cotidianos. Um puxão de cordão e a comida está quente, onde quer que você esteja.

