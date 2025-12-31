Resultado da Mega da Virada 2025 sorteada nesta quarta-feira (31): confira os números

Concurso especial da Caixa Econômica Federal é realizado na noite desta quarta-feira e divulga as dezenas após a extração oficial

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

A Caixa Econômica Federal realiza, na noite desta quarta-feira (31), o sorteio da Mega da Virada 2025, concurso que encerra o ano das loterias e concentra a maior expectativa entre os apostadores brasileiros. A extração das seis dezenas ocorre a partir das 20h, em São Paulo.

O sorteio é transmitido ao vivo pela internet, por meio do canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube e das redes sociais das Loterias Caixa. Assim que o procedimento é concluído, o resultado oficial passa a ser divulgado nos canais institucionais.

Números sorteados da Mega da Virada 2025:

Aguardando sorteio pela Caixa

As apostas puderam ser registradas até as 20h desta quarta-feira, tanto nas casas lotéricas quanto pelas plataformas digitais da Caixa. Diferentemente dos concursos regulares, a Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é automaticamente dividido entre os ganhadores das faixas seguintes.

Após a divulgação dos números, a Caixa Econômica Federal informa o rateio completo do concurso, com a quantidade de apostas premiadas na sena, quina e quadra, além dos valores pagos em cada faixa.

Os prêmios podem ser retirados nas agências da Caixa. Valores menores podem ser pagos diretamente nas casas lotéricas, enquanto quantias superiores devem ser resgatadas em agência bancária, mediante apresentação do comprovante da aposta, documento oficial com foto e CPF.

O prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, ele é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), conforme prevê a legislação.