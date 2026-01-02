Especialistas alertam: esquentar água ou leite no micro-ondas não é seguro

Risco de superaquecimento pode causar acidentes domésticos e queimaduras graves

Isabella Valverde - 02 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução)

O micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais usados no dia a dia pela praticidade. No entanto, especialistas em segurança doméstica e profissionais da área de saúde alertam que aquecer água ou leite nesse aparelho pode não ser tão seguro quanto parece.

O principal risco está no chamado superaquecimento. Diferente do fogão, o micro-ondas aquece o líquido de forma irregular. Em alguns casos, a água ou o leite podem ultrapassar o ponto de ebulição sem apresentar bolhas visíveis, permanecendo aparentemente calmos dentro do recipiente.

O perigo surge no momento em que a pessoa retira o copo do micro-ondas ou adiciona algo ao líquido, como café, açúcar ou achocolatado. Esse simples movimento pode provocar uma ebulição repentina, fazendo o líquido “explodir” para fora do recipiente e causar queimaduras graves nas mãos, rosto ou braços.

O problema é mais comum quando o líquido é aquecido em recipientes muito lisos, como copos de vidro ou canecas novas, que não possuem pequenas imperfeições onde as bolhas costumam se formar.

No caso do leite, além do risco de superaquecimento, especialistas destacam que o micro-ondas pode alterar a temperatura de forma desigual, criando pontos extremamente quentes. Isso aumenta o risco de queimaduras, especialmente ao oferecer o líquido a crianças ou idosos.

Para reduzir os riscos, profissionais recomendam algumas precauções simples. Uma delas é mexer o líquido antes e depois de aquecer, permitindo que o calor se distribua melhor. Outra orientação é evitar aquecer por longos períodos contínuos, optando por tempos curtos e pausas.

Sempre que possível, a forma mais segura continua sendo o aquecimento no fogão ou em chaleiras elétricas, onde a ebulição acontece de maneira visível e controlada.

Apesar de ser prático, o micro-ondas exige atenção em situações simples do cotidiano. Pequenos cuidados podem evitar acidentes sérios dentro de casa.

