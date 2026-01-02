Hortaliça fácil de plantar que ajuda a relaxar o corpo antes de dormir

Rica em nutrientes e com compostos que podem favorecer o relaxamento, a hortaliça é simples de cultivar em casa e pode ser uma aliada para noites mais tranquilas

Isabella Valverde - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Dormir bem é uma das maiores buscas de quem vive na correria. E, em meio a chás, suplementos e rotinas de relaxamento, muita gente desconhece que uma hortaliça comum — e muito fácil de plantar — pode ajudar o corpo a desacelerar antes de dormir: a alface.

Presente nas refeições do dia a dia, ela é leve, hidratante e oferece nutrientes importantes para o equilíbrio do organismo, além de conter compostos naturais que, segundo tradições populares e algumas pesquisas, podem estar relacionados a um efeito calmante.

Entre as substâncias que chamam atenção estão a lactucina e a lactucopicrina, encontradas principalmente naquele “leite” branco que aparece no caule quando a alface é cortada. Esses compostos são associados a um leve efeito sedativo em estudos e, por isso, a alface chegou a ser usada em preparos noturnos em algumas culturas, como caldos, infusões ou receitas mais leves.

Além disso, a hortaliça também concentra minerais como magnésio e potássio, que participam do funcionamento do sistema nervoso, ajudam no relaxamento muscular e contribuem para o equilíbrio do corpo no fim do dia.

Outro ponto é que a alface combina com um hábito recomendado por especialistas quando o objetivo é dormir melhor: evitar refeições pesadas à noite. Por ser baixa em calorias, rica em água e fácil de digerir, ela entra como uma opção ideal para saladas, sanduíches leves e acompanhamentos no jantar. Isso não significa que ela funcione como um “remédio para dormir”, mas pode ser uma aliada dentro de uma rotina mais saudável, especialmente quando o corpo já está buscando desacelerar.

Além do potencial benefício para o relaxamento, a alface também se destaca por ser uma das hortaliças mais simples de cultivar em casa, inclusive em espaços pequenos como varandas ou janelas.

O plantio pode ser feito em vaso ou jardineira com pelo menos 15 centímetros de profundidade, usando terra adubada ou substrato próprio. Basta plantar as sementes a cerca de um centímetro de profundidade ou utilizar mudas, manter o solo úmido com regas diárias sem encharcar e deixar o vaso em um local com luz solar moderada, de preferência o sol da manhã. Em geral, a colheita pode acontecer entre 30 e 60 dias, dependendo da variedade escolhida.

Para quem quer praticidade, também existe a possibilidade de replantar a alface a partir do talo que sobra após o consumo. O ideal é guardar a base do vegetal, colocar em um recipiente com pouca água, trocar a água diariamente e, quando surgirem raízes, transferir para a terra. Entre os tipos mais recomendados para iniciantes estão a alface crespa, que é rápida e resistente, a mimosa, de folhas delicadas, e a roxa, que também se destaca por conter antioxidantes.

No fim das contas, apostar na alface pode ser um passo simples para quem quer melhorar a qualidade do sono e cuidar da saúde de forma prática. Ela é acessível, fácil de plantar, combina com refeições leves e ainda pode contribuir para um momento de relaxamento antes de dormir, especialmente quando faz parte de um conjunto de hábitos como reduzir cafeína à noite, evitar telas antes de deitar e manter uma rotina de horários mais regular.

