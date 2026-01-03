Adeus, óculos de perto: o exercício de 5 minutos que oftalmologistas indicam para melhorar a visão

Técnica simples ajuda a aliviar o cansaço dos olhos e facilita o foco após longos períodos de leitura ou uso de telas

Isabella Valverde - 03 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Dificuldade para enxergar letras pequenas, sensação de vista cansada e necessidade constante de óculos de perto fazem parte da rotina de muita gente, especialmente após os 40 anos.

Embora alterações visuais sejam naturais com o tempo, oftalmologistas explicam que há exercícios simples que ajudam a relaxar os olhos e melhorar o conforto visual no dia a dia.

Um dos métodos mais indicados é o exercício de foco alternado, que pode ser feito em apenas cinco minutos e não exige nenhum equipamento específico.

A técnica ajuda a reduzir a tensão dos músculos responsáveis pelo foco, que ficam sobrecarregados durante atividades prolongadas de leitura ou uso de celular e computador.

O exercício funciona assim: segure um objeto pequeno, como uma caneta, a cerca de um braço de distância. Foque o olhar nele por alguns segundos.

Em seguida, desvie o foco para um ponto mais distante, como uma janela ou algo do outro lado do ambiente. Alterne o foco entre o objeto próximo e o distante por alguns minutos.

Segundo especialistas, esse movimento estimula a flexibilidade do sistema visual e ajuda a aliviar sintomas como visão embaçada temporária, ardência e sensação de peso nos olhos. O efeito não é imediato nem permanente, mas traz alívio perceptível quando praticado com regularidade.

Outra orientação comum em consultórios é a regra 20-20-20: a cada 20 minutos olhando para perto, faça uma pausa de 20 segundos olhando para algo a cerca de 6 metros de distância. Essa simples pausa já reduz significativamente o cansaço visual.

Oftalmologistas reforçam que exercícios não substituem óculos ou tratamentos médicos quando há presbiopia ou outros problemas estruturais da visão. Ainda assim, eles são aliados importantes para quem busca mais conforto visual e menos fadiga ao longo do dia.

Em caso de dificuldade persistente para enxergar de perto ou piora da visão, a recomendação é procurar um profissional para avaliação adequada e ajuste do grau, quando necessário.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!