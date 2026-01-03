Não é o peso, nem o tempo: o verdadeiro vilão que está estragando sua máquina de lavar

Uso excessivo de produto compromete o funcionamento, reduz a vida útil do aparelho e aumenta gastos sem necessidade

Gabriel Yuri Souto - 03 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

Quando a máquina de lavar começa a apresentar mau cheiro, falhas na lavagem ou até vazamentos, muita gente culpa o excesso de roupas ou o tempo de uso.

No entanto, técnicos em manutenção alertam que o principal responsável pelos danos é outro e está presente em quase todas as lavagens.

O maior vilão da máquina de lavar é o excesso de sabão e amaciante. Ao contrário do que muitos imaginam, usar mais produto não deixa a roupa mais limpa. Pelo contrário, o acúmulo provoca desgaste interno e compromete peças importantes do equipamento.

O sabão em excesso forma resíduos que se acumulam no tambor, mangueiras e filtros. Com o tempo, essa sujeira endurece, dificulta o escoamento da água e força o motor a trabalhar além do necessário. O resultado são lavagens ineficientes, mau cheiro persistente e aumento no consumo de energia.

O amaciante também merece atenção. Quando usado em grande quantidade, ele cria uma película gordurosa dentro da máquina. Essa camada favorece o surgimento de fungos e bactérias, além de prejudicar sensores e válvulas internas.

Técnicos explicam que a maioria das máquinas modernas já é projetada para funcionar com quantidades menores de produto, especialmente os modelos de alta eficiência. Ignorar essa recomendação acelera o desgaste do equipamento.

Outro erro comum é não realizar a limpeza periódica da máquina. Mesmo sem excesso de sabão, resíduos naturais das roupas se acumulam com o tempo. Rodar um ciclo de limpeza com a máquina vazia ajuda a preservar o funcionamento.

A orientação dos especialistas é seguir sempre a dosagem indicada no rótulo do produto e no manual do aparelho. Em muitos casos, metade da quantidade usada no dia a dia já é suficiente para uma lavagem eficiente.

Evitar exageros simples faz diferença. Além de preservar a máquina de lavar por mais tempo, o cuidado reduz gastos com manutenção, energia e produtos de limpeza.

