Não é o peso, nem o tempo: o verdadeiro vilão que está estragando sua máquina de lavar
Uso excessivo de produto compromete o funcionamento, reduz a vida útil do aparelho e aumenta gastos sem necessidade
Quando a máquina de lavar começa a apresentar mau cheiro, falhas na lavagem ou até vazamentos, muita gente culpa o excesso de roupas ou o tempo de uso.
No entanto, técnicos em manutenção alertam que o principal responsável pelos danos é outro e está presente em quase todas as lavagens.
O maior vilão da máquina de lavar é o excesso de sabão e amaciante. Ao contrário do que muitos imaginam, usar mais produto não deixa a roupa mais limpa. Pelo contrário, o acúmulo provoca desgaste interno e compromete peças importantes do equipamento.
O sabão em excesso forma resíduos que se acumulam no tambor, mangueiras e filtros. Com o tempo, essa sujeira endurece, dificulta o escoamento da água e força o motor a trabalhar além do necessário. O resultado são lavagens ineficientes, mau cheiro persistente e aumento no consumo de energia.
O amaciante também merece atenção. Quando usado em grande quantidade, ele cria uma película gordurosa dentro da máquina. Essa camada favorece o surgimento de fungos e bactérias, além de prejudicar sensores e válvulas internas.
Técnicos explicam que a maioria das máquinas modernas já é projetada para funcionar com quantidades menores de produto, especialmente os modelos de alta eficiência. Ignorar essa recomendação acelera o desgaste do equipamento.
Outro erro comum é não realizar a limpeza periódica da máquina. Mesmo sem excesso de sabão, resíduos naturais das roupas se acumulam com o tempo. Rodar um ciclo de limpeza com a máquina vazia ajuda a preservar o funcionamento.
A orientação dos especialistas é seguir sempre a dosagem indicada no rótulo do produto e no manual do aparelho. Em muitos casos, metade da quantidade usada no dia a dia já é suficiente para uma lavagem eficiente.
Evitar exageros simples faz diferença. Além de preservar a máquina de lavar por mais tempo, o cuidado reduz gastos com manutenção, energia e produtos de limpeza.
