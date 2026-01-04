IPVA isento em 2026: veja quem tem direito ao benefício

Nova lei sancionada pelo governo estadual elimina a cobrança do imposto para milhões de veículos

Gabriel Yuri Souto - 04 de janeiro de 2026

IPVA ganhou isenção de pagamento em 2026 (Foto: Divulgação)

O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) costuma pesar no orçamento dos proprietários no início do ano.

Em São Paulo, porém, uma mudança significativa na legislação estadual promete aliviar o bolso de milhões de condutores a partir de 2026, especialmente daqueles que dependem da motocicleta para trabalhar ou se locomover diariamente.

O governo paulista sancionou uma norma que zera o IPVA para motocicletas, ciclomotores e motonetas com motor de até 180 cilindradas (180 cc).

A medida passa a valer no calendário de 2026 e amplia um benefício que antes alcançava apenas veículos de menor cilindrada.

Com a nova regra, entram na lista de isentos diversos modelos populares amplamente utilizados no estado, incluindo motocicletas voltadas ao deslocamento urbano e ao trabalho com entregas.

A expectativa é que a isenção alcance mais de 70% da frota de motos registrada em São Paulo, beneficiando milhões de proprietários.

A isenção é automática, sem necessidade de solicitação, desde que o veículo esteja registrado no estado em nome de pessoa física e com a documentação regular.

Mesmo sem a cobrança do IPVA, o proprietário continua obrigado a pagar o licenciamento anual e manter os demais encargos em dia.

Quem possui motocicleta com cilindrada acima de 180 cm³ não se enquadra na regra e deverá seguir normalmente o calendário de pagamento do imposto em 2026. Por isso, a orientação é conferir a especificação do motor no documento do veículo para evitar erros ou atrasos.

A iniciativa foi apresentada como uma forma de reduzir custos para trabalhadores que utilizam a moto como principal meio de transporte, além de incentivar o uso de veículos mais econômicos.

A medida também tem impacto social, ao aliviar despesas recorrentes de famílias que dependem desse tipo de locomoção.

Com a entrada em vigor da nova lei, São Paulo passa a adotar uma das políticas mais amplas de isenção de IPVA para motocicletas no país, consolidando o benefício a partir do próximo ano.

