Qual o valor do Bolsa Família em 2026 e quando começam os pagamentos, segundo o Governo Federal

Calendário de pagamentos já foi definido e manterá o modelo escalonado, no qual os depósitos são realizados conforme o último dígito do NIS

Isabella Valverde - 04 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de cartão do Bolsa Família. (Foto: Lyon Santos/ MDS)

O Bolsa Família continuará sendo pago em 2026 sem alterações nos valores praticados atualmente. A confirmação foi feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, indicando que o programa seguirá o mesmo formato adotado desde o relançamento ocorrido em 2023.

Para garantir a execução do benefício ao longo do próximo ano, o Governo Federal reservou R$ 159,5 bilhões no orçamento. O calendário de pagamentos já foi definido e manterá o modelo escalonado, no qual os depósitos são realizados conforme o último dígito do Número de Identificação Social, o NIS, informado no cartão do beneficiário.

Os pagamentos de janeiro de 2026 começam no dia 19 para as famílias com NIS final 1. A liberação segue nos dias úteis subsequentes, avançando gradualmente até alcançar os beneficiários com NIS final 0, repetindo a lógica adotada nos anos anteriores.

Em municípios que estiverem em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida oficialmente pelo Governo Federal, o pagamento ocorre de forma unificada. Nessas localidades, o valor é liberado no primeiro dia do calendário, independentemente do número final do NIS.

Calendário do Bolsa Família em 2026

Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, usados em compras com o cartão do programa ou sacados sem cobrança de taxas. As retiradas estão disponíveis em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de pobreza, com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para permanecer no programa, é necessário cumprir condicionalidades nas áreas de saúde e educação, além de manter os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

O valor mínimo garantido por família permanece em R$ 600 mensais, com possibilidade de acréscimos conforme a composição familiar. O benefício inclui parcelas adicionais para crianças pequenas, gestantes e adolescentes, ampliando o apoio às famílias conforme suas necessidades.

