Qual o valor do Bolsa Família em 2026 e quando começam os pagamentos, segundo o Governo Federal

Calendário de pagamentos já foi definido e manterá o modelo escalonado, no qual os depósitos são realizados conforme o último dígito do NIS

Isabella Valverde
Bolsa Família
Imagem ilustrativa de cartão do Bolsa Família. (Foto: Lyon Santos/ MDS)

O Bolsa Família continuará sendo pago em 2026 sem alterações nos valores praticados atualmente. A confirmação foi feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, indicando que o programa seguirá o mesmo formato adotado desde o relançamento ocorrido em 2023.

Para garantir a execução do benefício ao longo do próximo ano, o Governo Federal reservou R$ 159,5 bilhões no orçamento. O calendário de pagamentos já foi definido e manterá o modelo escalonado, no qual os depósitos são realizados conforme o último dígito do Número de Identificação Social, o NIS, informado no cartão do beneficiário.

Os pagamentos de janeiro de 2026 começam no dia 19 para as famílias com NIS final 1. A liberação segue nos dias úteis subsequentes, avançando gradualmente até alcançar os beneficiários com NIS final 0, repetindo a lógica adotada nos anos anteriores.

Em municípios que estiverem em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida oficialmente pelo Governo Federal, o pagamento ocorre de forma unificada. Nessas localidades, o valor é liberado no primeiro dia do calendário, independentemente do número final do NIS.

Calendário do Bolsa Família em 2026

(Imagem: Reprodução)

Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, usados em compras com o cartão do programa ou sacados sem cobrança de taxas. As retiradas estão disponíveis em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

O Bolsa Família é destinado a famílias em situação de pobreza, com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para permanecer no programa, é necessário cumprir condicionalidades nas áreas de saúde e educação, além de manter os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

O valor mínimo garantido por família permanece em R$ 600 mensais, com possibilidade de acréscimos conforme a composição familiar. O benefício inclui parcelas adicionais para crianças pequenas, gestantes e adolescentes, ampliando o apoio às famílias conforme suas necessidades.

