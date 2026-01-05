4 tipos de dor de cabeça que podem ser sinal de algo mais sério, segundo neurologistas
Alguns padrões de dor exigem atenção médica e não devem ser ignorados, alertam especialistas
A dor de cabeça é um sintoma comum e, na maioria das vezes, não representa risco. No entanto, segundo neurologistas, alguns tipos específicos podem indicar problemas mais sérios e precisam de avaliação médica.
Reconhecer os sinais de alerta ajuda a evitar complicações e garante diagnóstico precoce. Veja quatro situações que merecem atenção.
1. Dor de cabeça súbita e muito intensa
Esse tipo de dor surge de forma abrupta e atinge intensidade máxima em poucos minutos. Em geral, o paciente descreve como a pior dor da vida. Nesses casos, pode haver relação com hemorragia cerebral ou aneurisma, o que exige atendimento imediato.
2. Dor de cabeça acompanhada de sintomas neurológicos
Quando a dor vem junto com fraqueza em um lado do corpo, dificuldade para falar, visão turva ou confusão mental, o sinal é de alerta. Esses sintomas podem indicar acidente vascular cerebral (AVC) ou outras alterações neurológicas.
3. Dor de cabeça persistente e progressiva
Diferente das dores comuns, esse tipo piora com o passar dos dias ou semanas. Além disso, pode não responder a analgésicos simples.
Neurologistas alertam que esse padrão pode estar associado a tumores, inflamações ou aumento da pressão intracraniana.
4. Dor de cabeça que acorda o paciente à noite
Sentir dor durante o sono ou acordar com dor intensa não é comum. Quando isso acontece com frequência, pode indicar distúrbios neurológicos ou alterações estruturais no cérebro, principalmente se houver náuseas ou vômitos.
Por isso, embora a maioria das dores de cabeça seja benigna, alguns sinais não devem ser ignorados. Nesses casos, procurar um neurologista é fundamental para investigação adequada.
O diagnóstico precoce faz diferença e pode evitar consequências mais graves à saúde.
