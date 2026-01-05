4 tipos de dor de cabeça que podem ser sinal de algo mais sério, segundo neurologistas

Alguns padrões de dor exigem atenção médica e não devem ser ignorados, alertam especialistas

Isabella Valverde - 05 de janeiro de 2026

Nem toda dor de cabeça é simples: alguns sinais indicam que é hora de procurar um neurologista (Foto: Reprodução/ Pexels)

A dor de cabeça é um sintoma comum e, na maioria das vezes, não representa risco. No entanto, segundo neurologistas, alguns tipos específicos podem indicar problemas mais sérios e precisam de avaliação médica.

Reconhecer os sinais de alerta ajuda a evitar complicações e garante diagnóstico precoce. Veja quatro situações que merecem atenção.

1. Dor de cabeça súbita e muito intensa

Esse tipo de dor surge de forma abrupta e atinge intensidade máxima em poucos minutos. Em geral, o paciente descreve como a pior dor da vida. Nesses casos, pode haver relação com hemorragia cerebral ou aneurisma, o que exige atendimento imediato.

2. Dor de cabeça acompanhada de sintomas neurológicos

Quando a dor vem junto com fraqueza em um lado do corpo, dificuldade para falar, visão turva ou confusão mental, o sinal é de alerta. Esses sintomas podem indicar acidente vascular cerebral (AVC) ou outras alterações neurológicas.

3. Dor de cabeça persistente e progressiva

Diferente das dores comuns, esse tipo piora com o passar dos dias ou semanas. Além disso, pode não responder a analgésicos simples.

Neurologistas alertam que esse padrão pode estar associado a tumores, inflamações ou aumento da pressão intracraniana.

4. Dor de cabeça que acorda o paciente à noite

Sentir dor durante o sono ou acordar com dor intensa não é comum. Quando isso acontece com frequência, pode indicar distúrbios neurológicos ou alterações estruturais no cérebro, principalmente se houver náuseas ou vômitos.

Por isso, embora a maioria das dores de cabeça seja benigna, alguns sinais não devem ser ignorados. Nesses casos, procurar um neurologista é fundamental para investigação adequada.

O diagnóstico precoce faz diferença e pode evitar consequências mais graves à saúde.

