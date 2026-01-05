Heana divulga boletim atualizando quadro clínico de Antônio Gomide

Deputado sofreu acidente de trânsito na BR-060, no trecho entre Anápolis e Brasília

O deputado estadual Antônio Gomide (PT), que sofreu um acidente de trânsito na BR-060, na tarde desta segunda-feira (05), passou por atendimento inicial e está clinicamente estável.

As informações são do Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), para onde o político foi levado após a ocorrência.

Gomide foi socorrido por uma ambulância da Triunfo Concebra, concessionária responsável pela rodovia, no trecho entre Anápolis e Brasília.

O deputado ainda deve passar por exames de imagem para que seja feita avaliação complementar.

Ainda não se sabe qual foi a dinâmica do acidente.

