Antônio Gomide é transferido ao Hugol após acidente automobilístico na BR-060

Deputado foi encaminhado do Heana para unidade em Goiânia para avaliação complementar com equipe especializada em coluna

Augusto Araújo - 06 de janeiro de 2026

Antônio Gomide, deputado estadual. (Foto: Reprodução)

Na manhã desta terça-feira (06), o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) emitiu uma nota informando que o deputado estadual Antônio Gomide (PT) foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), após sofrer um acidente automobilístico.

Conforme o documento, o parlamentar receberá uma avaliação complementar por uma equipe especializada em coluna.

Além disso, o time de comunicação do HEANA salientou que Gomide encontra-se “em bom estado geral, consciente e orientado no momento da transferência”.

Na unidade hospitalar de Anápolis, o deputado realizou exames laboratoriais, raio-X e tomografia computadorizada, sendo avaliado pelas equipes de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Neurocirurgia e Bucomaxilofacial.

Por fim, durante o atendimento, foi submetido a procedimento de sutura em centro cirúrgico.

Em tempo

Conforme nota divulgada pela Triunfo Concebra, concessionária que administra a BR-060, Gomide estava sozinho no veículo, em trecho entre Anápolis e Brasília.

Por volta das 16h desta segunda-feira (05), o automóvel em que o deputado estava saiu de pista e capotou.

Ele foi socorrido por equipes da Triunfo Concebra e levado ao HEANA consciente e estável.

