Antônio Gomide é transferido ao Hugol após acidente automobilístico na BR-060
Deputado foi encaminhado do Heana para unidade em Goiânia para avaliação complementar com equipe especializada em coluna
Na manhã desta terça-feira (06), o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) emitiu uma nota informando que o deputado estadual Antônio Gomide (PT) foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), após sofrer um acidente automobilístico.
Conforme o documento, o parlamentar receberá uma avaliação complementar por uma equipe especializada em coluna.
Além disso, o time de comunicação do HEANA salientou que Gomide encontra-se “em bom estado geral, consciente e orientado no momento da transferência”.
Na unidade hospitalar de Anápolis, o deputado realizou exames laboratoriais, raio-X e tomografia computadorizada, sendo avaliado pelas equipes de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Neurocirurgia e Bucomaxilofacial.
Por fim, durante o atendimento, foi submetido a procedimento de sutura em centro cirúrgico.
Em tempo
Conforme nota divulgada pela Triunfo Concebra, concessionária que administra a BR-060, Gomide estava sozinho no veículo, em trecho entre Anápolis e Brasília.
Por volta das 16h desta segunda-feira (05), o automóvel em que o deputado estava saiu de pista e capotou.
Ele foi socorrido por equipes da Triunfo Concebra e levado ao HEANA consciente e estável.
