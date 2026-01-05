Carro de Antônio Gomide saiu da pista e capotou na BR-060, diz Triunfo Concebra

Deputado estadual foi levado ao Heaba, onde está consciente e estável

Natália Sezil - 05 de janeiro de 2026

Deputado estadual Antônio Gomide (PT). (Foto: Alego)

O carro que Antônio Gomide (PT) dirigia saiu de pista e capotou na BR-060, segundo nota da Triunfo Concebra, concessionária responsável pela rodovia.

O deputado estadual se acidentou na tarde desta segunda-feira (05), pouco após às 16h. Ele percorria o km 40+100 da BR, no sentido Alexânia-Anápolis.

Gomide era o único ocupante do veículo. Ele foi socorrido por equipes da Triunfo Concebra e levado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

A faixa esquerda da rodovia precisou ser interditada temporariamente para que o resgate pudesse ser realizado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu à ocorrência.

Segundo boletim médico divulgado pelo Heana, Gomide passou por atendimento inicial e está clinicamente estável. Ele deve passar por exames de imagem para que seja feita uma avaliação complementar.

Confira a nota da Triunfo na íntegra:

Hoje, 05/01, às 16h, na BR-060, km 40+100, sul, em Alexânia/GO sentido a Anápolis/GO, ocorreu acidente com automóvel que saiu de pista, seguido de capotamento. O condutor em estado moderado, foi atendido pelo socorro médico da Triunfo Concebra e encaminhado ao HEANA. A faixa da esquerda ficou temporariamente interditada para atendimento à vítima e procedimentos operacionais. Atuaram nesta ocorrência equipes da Triunfo Concebra e Polícia Rodoviária Federal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis