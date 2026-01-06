Governo decreta feriado em 20/01 e parte dos brasileiros pode ter descanso prolongado de 4 dias

Feriado municipal no Rio de Janeiro cai em uma terça-feira e pode permitir emenda com o fim de semana, dependendo da decisão de empresas e órgãos públicos

Gabriel Yuri Souto - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

Janeiro de 2026 começa com a possibilidade de um descanso maior para moradores de algumas capitais brasileiras, após a confirmação de feriados municipais em datas estratégicas.

No Rio de Janeiro, o dia 20 de janeiro, que cai em uma terça-feira, será feriado em homenagem a São Sebastião, padroeiro da cidade. A data é tradicionalmente marcada por celebrações religiosas e eventos culturais espalhados pela capital fluminense.

Com o feriado no meio da semana, trabalhadores podem ter um fim de semana prolongado de até quatro dias, caso haja decretação de ponto facultativo na segunda-feira por empresas ou órgãos públicos.

Em São Paulo, o feriado do aniversário da cidade, celebrado em 25 de janeiro, cairá em um domingo em 2026. Para quem segue a jornada tradicional de trabalho, o impacto será praticamente nulo.

Já para profissionais que atuam aos domingos, a data deverá ser considerada feriado, conforme prevê a legislação trabalhista.

Além do descanso, os feriados tendem a impulsionar o turismo e a economia local, beneficiando setores como comércio, hotelaria e serviços, especialmente quando há possibilidade de emenda com o fim de semana.

A combinação de datas favoráveis em janeiro reforça o cenário de planejamento antecipado para viagens curtas ou momentos de lazer, sobretudo nas grandes capitais do país.

