Placa de trânsito com círculo vermelho e fundo branco: o que significa e por que é tão importante

Entenda como símbolos utilizados em outros continentes podem gerar confusão nas redes sociais

Magno Oliver - 08 de abril de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

A propagação de conteúdos digitais sobre o trânsito tem gerado dúvidas entre motoristas brasileiros a respeito da placa R-100, um símbolo composto apenas por um círculo vermelho e um fundo branco, sem ícones internos, nem faixa tradicional de proibição.

Embora seja uma sinalização real e extremamente relevante em território europeu, ela integra a Convenção de Viena sobre Sinalização Rodoviária, um tratado internacional que regula o tráfego em mais de 60 países.

Nestas localidades, o sinal indica a proibição total de circulação de qualquer veículo motorizado ou não, sendo essencial para o controle de centros históricos e zonas de proteção ambiental.

Contudo, é fundamental destacar que, apesar de sua importância global, o modelo não possui aplicação regulamentar nas vias públicas do Brasil.

No contexto jurídico nacional, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, regido pelo CONTRAN, estabelecem critérios rígidos para que uma placa de proibição tenha validade.

De acordo com as normas vigentes, toda sinalização de regulamentação brasileira deve, obrigatoriamente, conter um pictograma preto centralizado que especifique a natureza da proibição, geralmente acompanhado por uma tarja diagonal vermelha.

Sem esse símbolo representativo, a placa é considerada tecnicamente inexistente para fins de fiscalização, tornando qualquer tentativa de autuação baseada na R-100 uma irregularidade administrativa em solo nacional.

A confusão em torno do tema tem origem em vídeos virais que importam contextos do exterior como se fossem atualizações da legislação local, além do uso indevido dessa sinalização em áreas privadas, como condomínios e pátios industriais.

Nestes locais, a placa R-100 atua apenas como uma orientação interna, desprovida de qualquer poder de polícia ou respaldo legal para o trânsito em vias oficiais.

Para o condutor, entender essa distinção é crucial: enquanto na Europa o desrespeito ao círculo vazio resulta em punição severa, no Brasil, a segurança jurídica e a fluidez do tráfego dependem da conformidade com os ícones padronizados pela Senatran, garantindo que o motorista não seja induzido ao erro por modelos estrangeiros.

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