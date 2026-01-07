EUA construiu réplica do palácio de Maduro antes de executar operação contra o ditador da Venezuela

Antes de autorizar a operação que sequestrou e prendeu Maduro e esposa, Donald Trump acompanhou treinamentos

Danilo Boaventura - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Para capturar o ditador Nicolas Maduro, tropas de elite dos EUA, incluindo o Exército, construíram uma réplica do Palácio de Miraflores, em Caracas.

Antes de autorizar a operação que sequestrou e prendeu Maduro e esposa, Donald Trump acompanhou treinamentos.

A divulgação do vídeo foi feita pelo Pentágono.

Relembre o sequestro

A captura do ditador venezuelano aconteceu na madrugada do último sábado (03), durante um ataque surpresa descrito por Donald Trump como “um dos ataques mais precisos” da história do país.

Maduro está sendo indiciado por conspiração narcoterrorista, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos e outros crimes.

Diante da situação, o presidente americano afirmou que os Estados Unidos irão governar a Venezuela até que se tenha uma “transição segura, adequada e criteriosa”.

