Anápolis terá vias interditadas durante Circuito Anapolino de Corrida de Rua; veja quais
Largada será dada às 7 horas do próximo domingo (26), com bloqueios ocorrendo durante a madrugada
A segunda etapa do 15º Circuito Anapolino de Corrida de Rua já está chegando e, mais uma vez, vai agitar os corredores profissionais e amadores da cidade. Contudo, os motoristas devem ficar atentos às ruas que serão fechadas durante a competição.
Segundo a Prefeitura de Anápolis, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), tanto largada quanto chegada serão na Praça dos Romeiros, no Jardim Alexandrina.
A largada será dada às 07 horas do próximo domingo (26). Com isso, a partir das 04h da madrugada, agentes da CMTT farão bloqueios estratégicos das vias que fazem cruzamento com a avenida Presidente Kennedy.
A liberação das vias será gradual, seguindo a passagem das etapas por parte dos últimos corredores. Os agentes estarão no local durante toda a corrida para instruir condutores e atletas.
A orientação da administração municipal é para que moradores da região redobrem a atenção e evitem os trechos interditados.
Confira as ruas e avenidas com bloqueios para a corrida:
- Avenida Dom Emanuel com Avenida Presidente Kennedy
- Rua Goiânia com Rua Alarico Verano
- Rua Abadiânia com Rua Alarico Verano
- Alameda dos Tamoios com Rua Alarico Verano
- Rua Jaraguá com Avenida Tiradentes
- Rua Ceres com Avenida Tiradentes
- Rua Rialma com Rua Pirenópolis
- Avenida Nair Xavier com Rua Pirenópolis
- Rua Tupi
- Rua Nossa Senhora da Conceição com Avenida Tiradentes
- Rua Nossa Senhora da Conceição com Rua Benedito Borges
- Avenida Nair Xavier com Rua Benedito Borges
- Rua Rialma com Rua Benedito Borges
- Rua Ceres com Avenida Dona Albertina
- Rua Jaraguá com Avenida Dona Albertina
- Alameda dos Tamoios
- Rua Abadiânia com Rua Dr. Ovídio
- Alameda Brasília com Rua Goiânia
- Acesso lateral da rotatória da Praça dos Romeiros
- Avenida Dom Emanuel com Avenida Presidente Kennedy
Além desses pontos, também haverá interdições em outros cruzamentos e vias ao longo do percurso, como:
- Rua Suécia com Rua Dona Ada
- Travessa 6 com Rua Dona Ada
- Rua Dom Bosco com Rua Dona Ada
- Travessa Silva com Rua Dona Ada
- Avenida Central com Rua Dona Ada
- Travessa Rodrigues Alves com Rua Dona Ada
- Rua Francisco Silvério com Rua Dona Ada
- Rua Joaquim da Cunha com Rua Dona Ada
- Rua Job Cavalcante com Rua Dona Ada
- Travessa Agostinhos Tobias
- Rua Guimarães Natal com Rua Joaquim Cunha
- Rua Francisco Silvério
- Travessa Rodrigues Alves com Rua 11
- Avenida Central com Rua 11
- Travessa Silva com Rua Afonso Prado
- Rua Dom Bosco com Rua Afonso Prado
- Travessa 6 com Rua Afonso Prado
- Rua Suécia com Rua Afonso Prado
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