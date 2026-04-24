Anápolis terá vias interditadas durante Circuito Anapolino de Corrida de Rua; veja quais

Largada será dada às 7 horas do próximo domingo (26), com bloqueios ocorrendo durante a madrugada

Ícaro Gonçalves -
Circuito Anapolino de Corrida de Rua
Nova etapa da competição ocorrerá no domingo (26) (Foto: Arquivo/Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A segunda etapa do 15º Circuito Anapolino de Corrida de Rua já está chegando e, mais uma vez, vai agitar os corredores profissionais e amadores da cidade. Contudo, os motoristas devem ficar atentos às ruas que serão fechadas durante a competição.

Segundo a Prefeitura de Anápolis, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), tanto largada quanto chegada serão na Praça dos Romeiros, no Jardim Alexandrina.

A largada será dada às 07 horas do próximo domingo (26). Com isso, a partir das 04h da madrugada, agentes da CMTT farão bloqueios estratégicos das vias que fazem cruzamento com a avenida Presidente Kennedy.

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A liberação das vias será gradual, seguindo a passagem das etapas por parte dos últimos corredores. Os agentes estarão no local durante toda a corrida para instruir condutores e atletas.

A orientação da administração municipal é para que moradores da região redobrem a atenção e evitem os trechos interditados.

Confira as ruas e avenidas com bloqueios para a corrida:

  • Avenida Dom Emanuel com Avenida Presidente Kennedy
  • Rua Goiânia com Rua Alarico Verano
  • Rua Abadiânia com Rua Alarico Verano
  • Alameda dos Tamoios com Rua Alarico Verano
  • Rua Jaraguá com Avenida Tiradentes
  • Rua Ceres com Avenida Tiradentes
  • Rua Rialma com Rua Pirenópolis
  • Avenida Nair Xavier com Rua Pirenópolis
  • Rua Tupi
  • Rua Nossa Senhora da Conceição com Avenida Tiradentes
  • Rua Nossa Senhora da Conceição com Rua Benedito Borges
  • Avenida Nair Xavier com Rua Benedito Borges
  • Rua Rialma com Rua Benedito Borges
  • Rua Ceres com Avenida Dona Albertina
  • Rua Jaraguá com Avenida Dona Albertina
  • Alameda dos Tamoios
  • Rua Abadiânia com Rua Dr. Ovídio
  • Alameda Brasília com Rua Goiânia
  • Acesso lateral da rotatória da Praça dos Romeiros
  • Avenida Dom Emanuel com Avenida Presidente Kennedy

Além desses pontos, também haverá interdições em outros cruzamentos e vias ao longo do percurso, como:

  • Rua Suécia com Rua Dona Ada
  • Travessa 6 com Rua Dona Ada
  • Rua Dom Bosco com Rua Dona Ada
  • Travessa Silva com Rua Dona Ada
  • Avenida Central com Rua Dona Ada
  • Travessa Rodrigues Alves com Rua Dona Ada
  • Rua Francisco Silvério com Rua Dona Ada
  • Rua Joaquim da Cunha com Rua Dona Ada
  • Rua Job Cavalcante com Rua Dona Ada
  • Travessa Agostinhos Tobias
  • Rua Guimarães Natal com Rua Joaquim Cunha
  • Rua Francisco Silvério
  • Travessa Rodrigues Alves com Rua 11
  • Avenida Central com Rua 11
  • Travessa Silva com Rua Afonso Prado
  • Rua Dom Bosco com Rua Afonso Prado
  • Travessa 6 com Rua Afonso Prado
  • Rua Suécia com Rua Afonso Prado
Praça dos Romeiros

Pontos de bloqueio ao norte da Praça dos Romeiros (Imagem: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

Praça dos Romeiros

Pontos de bloqueio ao sul da Praça dos Romeiros (Imagem: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

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Ícaro Gonçalves

Jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

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