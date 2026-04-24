Anápolis terá vias interditadas durante Circuito Anapolino de Corrida de Rua; veja quais

Largada será dada às 7 horas do próximo domingo (26), com bloqueios ocorrendo durante a madrugada

Ícaro Gonçalves - 24 de abril de 2026

Nova etapa da competição ocorrerá no domingo (26) (Foto: Arquivo/Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A segunda etapa do 15º Circuito Anapolino de Corrida de Rua já está chegando e, mais uma vez, vai agitar os corredores profissionais e amadores da cidade. Contudo, os motoristas devem ficar atentos às ruas que serão fechadas durante a competição.

Segundo a Prefeitura de Anápolis, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), tanto largada quanto chegada serão na Praça dos Romeiros, no Jardim Alexandrina.

A largada será dada às 07 horas do próximo domingo (26). Com isso, a partir das 04h da madrugada, agentes da CMTT farão bloqueios estratégicos das vias que fazem cruzamento com a avenida Presidente Kennedy.

A liberação das vias será gradual, seguindo a passagem das etapas por parte dos últimos corredores. Os agentes estarão no local durante toda a corrida para instruir condutores e atletas.

A orientação da administração municipal é para que moradores da região redobrem a atenção e evitem os trechos interditados.

Confira as ruas e avenidas com bloqueios para a corrida:

Avenida Dom Emanuel com Avenida Presidente Kennedy

Rua Goiânia com Rua Alarico Verano

Rua Abadiânia com Rua Alarico Verano

Alameda dos Tamoios com Rua Alarico Verano

Rua Jaraguá com Avenida Tiradentes

Rua Ceres com Avenida Tiradentes

Rua Rialma com Rua Pirenópolis

Avenida Nair Xavier com Rua Pirenópolis

Rua Tupi

Rua Nossa Senhora da Conceição com Avenida Tiradentes

Rua Nossa Senhora da Conceição com Rua Benedito Borges

Avenida Nair Xavier com Rua Benedito Borges

Rua Rialma com Rua Benedito Borges

Rua Ceres com Avenida Dona Albertina

Rua Jaraguá com Avenida Dona Albertina

Alameda dos Tamoios

Rua Abadiânia com Rua Dr. Ovídio

Alameda Brasília com Rua Goiânia

Acesso lateral da rotatória da Praça dos Romeiros

Avenida Dom Emanuel com Avenida Presidente Kennedy

Além desses pontos, também haverá interdições em outros cruzamentos e vias ao longo do percurso, como:

Rua Suécia com Rua Dona Ada

Travessa 6 com Rua Dona Ada

Rua Dom Bosco com Rua Dona Ada

Travessa Silva com Rua Dona Ada

Avenida Central com Rua Dona Ada

Travessa Rodrigues Alves com Rua Dona Ada

Rua Francisco Silvério com Rua Dona Ada

Rua Joaquim da Cunha com Rua Dona Ada

Rua Job Cavalcante com Rua Dona Ada

Travessa Agostinhos Tobias

Rua Guimarães Natal com Rua Joaquim Cunha

Rua Francisco Silvério

Travessa Rodrigues Alves com Rua 11

Avenida Central com Rua 11

Travessa Silva com Rua Afonso Prado

Rua Dom Bosco com Rua Afonso Prado

Travessa 6 com Rua Afonso Prado

Rua Suécia com Rua Afonso Prado

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