A árvore perfeita para varandas e terraços cresce bem em vaso, é leve e tem flores de cores intensas

Elegante, leve e cheia de personalidade, essa árvore transforma qualquer varanda em um cenário sofisticado sem exigir grandes espaços

Daniella Bruno - 24 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

O paisagismo moderno tem valorizado cada vez mais soluções que unem estética e funcionalidade, especialmente em espaços reduzidos como varandas e terraços.

Nesse contexto, a escolha das plantas deixa de ser apenas decorativa e passa a cumprir um papel estratégico na composição do ambiente.

Além disso, espécies que se adaptam bem a vasos e oferecem impacto visual ao longo do ano ganham destaque em projetos contemporâneos.

Entre elas, uma árvore em especial tem conquistado espaço por sua elegância e versatilidade em ambientes urbanos.

Sofisticação natural e adaptação em vasos

O Acer palmatum, conhecido como bordo japonês, se destaca como uma das escolhas mais refinadas para cultivo em vasos. Em primeiro lugar, seu crescimento lento e controlado permite que ele se desenvolva sem comprometer o espaço disponível.

Isso significa que, mesmo em varandas compactas, a planta mantém proporção e equilíbrio visual. Além disso, suas raízes não são invasivas, o que favorece a saúde do cultivo em recipientes e reduz a necessidade de trocas frequentes de vaso.

Outro diferencial importante está na estética. Suas folhas recortadas criam um visual leve e delicado. Ao longo das estações, a planta ainda surpreende com mudanças de cor que variam entre tons de verde, vermelho, laranja e dourado.

Enquanto isso, sua presença valoriza projetos arquitetônicos modernos.

Muito utilizado em propostas minimalistas e no estilo Japandi, o bordo japonês reforça uma estética limpa e sofisticada, especialmente em casas com amplas aberturas e integração com o exterior.

Cuidados que garantem beleza e longevidade

Apesar da aparência delicada, o cultivo do bordo japonês em vasos é totalmente viável quando alguns cuidados são respeitados.

Primeiramente, é essencial protegê-lo de ventos fortes. Suas folhas finas podem rasgar ou queimar com facilidade em ambientes muito expostos.

Além disso, a iluminação deve ser equilibrada. A planta prefere luz indireta ou meia-sombra, recebendo sol suave nas primeiras horas do dia.

Em contrapartida, o sol intenso do meio-dia, especialmente em regiões quentes, pode prejudicar seu desenvolvimento.

Outro ponto fundamental envolve o substrato. O solo deve ser rico em matéria orgânica e levemente ácido, garantindo nutrição adequada.

Ao mesmo tempo, a drenagem precisa ser eficiente, já que o acúmulo de água pode causar apodrecimento das raízes.

Quanto à rega, a constância faz toda a diferença. Manter o solo úmido — mas nunca encharcado — ajuda a planta a se desenvolver de forma saudável e equilibrada.

Versatilidade estética e valorização do espaço

Além dos aspectos técnicos, o bordo japonês também se destaca pelo impacto visual que proporciona. Em varandas, ele pode funcionar como ponto focal, criando uma composição elegante mesmo com poucos elementos.

Por outro lado, também combina facilmente com outras plantas ornamentais, pedras decorativas e móveis de madeira, reforçando uma atmosfera acolhedora e contemporânea.

Enquanto algumas espécies chamam atenção pelas flores intensas, o bordo japonês aposta na sutileza. Sua beleza está na folhagem e nas mudanças sazonais, oferecendo dinamismo ao ambiente ao longo do ano.

Por fim, essa característica torna a planta ideal para quem busca sofisticação sem excesso — um equilíbrio perfeito entre natureza e design.

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