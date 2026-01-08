Em gesto republicano, Caiado visita Gomide após cirurgia no Hugol

Deputado estadual passou por procedimento na coluna, que foi considerado um sucesso pela equipe médica

Danilo Boaventura - 08 de janeiro de 2026

Fachada do HUGOL, em Goiânia. (Foto: Divulgação/ SES)

O governador Ronaldo Caiado (UB) visitou, na manhã desta quinta-feira (08), o deputado estadual Antônio Gomide (PT) no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Gomide passou por uma cirurgia na coluna torácica, na altura da vértebra T5, realizada no fim da tarde de quarta-feira (07). O procedimento foi considerado bem-sucedido pela equipe médica da unidade.

O deputado sofreu acidente na terça-feira (06), na BR-060, entre Alexânia e Anápolis. Mesmo tendo alternativas na rede privada, optou desde o início por receber atendimento exclusivamente em hospitais da rede pública.

Após o acidente, Gomide foi inicialmente encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Em seguida, foi transferido para o Hugol, referência em procedimentos de alta complexidade em Goiás.

Médico ortopedista com especialização em cirurgia da coluna, Caiado acompanhou o quadro clínico do parlamentar. Apesar de estarem em campos políticos opostos, ambos mantêm uma relação marcada por respeito institucional.

Segundo a assessoria de Gomide, a expectativa é de que o deputado receba alta hospitalar nos próximos dias.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.