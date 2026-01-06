Gomide fará cirurgia preventiva na coluna após fratura em vértebra torácica

Deputado, que sofreu acidente na BR-060, teve lesão cervical aguda afastada, mas fará procedimento cirúrgico na quinta-feira (08) para minimizar riscos futuros

Danilo Boaventura - 06 de janeiro de 2026

Deputado Antônio Gomide durante discurso na Alego. (Foto: Maykon Cardoso)

O deputado estadual e ex-prefeito de Anápolis, Antônio Gomide (PT), divulgou uma nota atualizada nesta terça-feira (06) informando sobre os próximos passos de seu tratamento após o acidente na BR-060.

O comunicado, que inicialmente agradeceu o carinho e os votos de pronta recuperação, agora detalha o quadro médico: foi afastada qualquer lesão cervical aguda, mas exames confirmaram a presença de uma fratura na coluna torácica, ao nível da vértebra T5.

Diante do diagnóstico, a equipe médica optou por um procedimento cirúrgico preventivo na coluna, que será realizado na próxima quinta-feira (08), no Hospital Estadual de Urgências Dr. Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

O objetivo da cirurgia é minimizar riscos futuros. A nota lembra que o deputado, de 65 anos, foi admitido no Heana em estado estável, consciente e orientado, e que, apesar de uma contusão no couro cabeludo, o foco agora é a recuperação da fratura.

