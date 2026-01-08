Operários duvidam, mas a técnica funciona: nova espuma mineral acelera obras e muda padrões da construção civil

Tecnologia chamada Airium entra líquida em frestas, endurece rapidamente e promete reduzir tempo, custo e falhas de isolamento em obras residenciais e industriais

Magno Oliver - 08 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Durante décadas, o isolamento de paredes e telhados foi um dos pontos mais problemáticos da construção civil.

Frestas invisíveis, falhas de vedação e retrabalho sempre elevaram custos e atrasaram entregas.

Uma nova técnica, porém, começa a ganhar espaço nos canteiros e está mudando essa lógica.

Trata-se do Airium, uma espuma mineral que entra no estado líquido, se espalha por lacunas e endurece em pouco tempo.

O que é o Airium e como a técnica funciona

Desenvolvido pela multinacional suíça Holcim, o Airium é um material isolante à base de minerais.

Ele é aplicado como um líquido, capaz de penetrar em espaços onde métodos tradicionais não alcançam.

Ao endurecer, forma uma camada sólida e contínua, eliminando vazios internos.

Isso melhora o isolamento térmico, acústico e a vedação contra umidade.

Segundo dados técnicos, o material é resistente ao fogo, não cria mofo e é 100% reciclável.

Por que muitos operários desconfiam da técnica

No início, a aplicação causa estranhamento nos trabalhadores.

Diferente do concreto ou da alvenaria tradicional, o Airium “flui” antes de endurecer.

Apesar da desconfiança inicial, testes práticos mostraram eficiência superior em vedação.

A técnica reduz cortes, ajustes manuais e o tempo de execução.

Impacto direto no tempo e no custo das obras

O uso da espuma mineral permite pular etapas longas de montagem e acabamento.

Isso diminui o retrabalho e reduz o número de dias necessários para finalizar paredes e telhados.

Em projetos pilotos, o isolamento completo foi concluído em poucas horas.

O resultado foi menos desperdício e maior previsibilidade no cronograma.

Outras tecnologias que estão mudando os canteiros

O Airium faz parte de uma transformação maior no setor.

Telhados já estão sendo montados no solo e içados por sistemas hidráulicos, sem andaimes.

Além disso, módulos pré-fabricados com encaixe rápido permitem erguer paredes em um único dia.

Robôs com alinhamento a laser também começam a substituir tarefas manuais de alta precisão.

A combinação entre automação, materiais inteligentes e pré-montagem vem reorganizando os canteiros. O foco deixa de ser improviso e passa a ser repetição controlada e eficiência.

Especialistas avaliam que essas técnicas podem se tornar padrão nos próximos anos, principalmente em obras que exigem rapidez, sustentabilidade e redução de riscos.

