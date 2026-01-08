Operários duvidam, mas a técnica funciona: nova espuma mineral acelera obras e muda padrões da construção civil
Tecnologia chamada Airium entra líquida em frestas, endurece rapidamente e promete reduzir tempo, custo e falhas de isolamento em obras residenciais e industriais
Durante décadas, o isolamento de paredes e telhados foi um dos pontos mais problemáticos da construção civil.
Frestas invisíveis, falhas de vedação e retrabalho sempre elevaram custos e atrasaram entregas.
Uma nova técnica, porém, começa a ganhar espaço nos canteiros e está mudando essa lógica.
Trata-se do Airium, uma espuma mineral que entra no estado líquido, se espalha por lacunas e endurece em pouco tempo.
O que é o Airium e como a técnica funciona
Desenvolvido pela multinacional suíça Holcim, o Airium é um material isolante à base de minerais.
Ele é aplicado como um líquido, capaz de penetrar em espaços onde métodos tradicionais não alcançam.
Ao endurecer, forma uma camada sólida e contínua, eliminando vazios internos.
Isso melhora o isolamento térmico, acústico e a vedação contra umidade.
Segundo dados técnicos, o material é resistente ao fogo, não cria mofo e é 100% reciclável.
Por que muitos operários desconfiam da técnica
No início, a aplicação causa estranhamento nos trabalhadores.
Diferente do concreto ou da alvenaria tradicional, o Airium “flui” antes de endurecer.
Apesar da desconfiança inicial, testes práticos mostraram eficiência superior em vedação.
A técnica reduz cortes, ajustes manuais e o tempo de execução.
Impacto direto no tempo e no custo das obras
O uso da espuma mineral permite pular etapas longas de montagem e acabamento.
Isso diminui o retrabalho e reduz o número de dias necessários para finalizar paredes e telhados.
Em projetos pilotos, o isolamento completo foi concluído em poucas horas.
O resultado foi menos desperdício e maior previsibilidade no cronograma.
Outras tecnologias que estão mudando os canteiros
O Airium faz parte de uma transformação maior no setor.
Telhados já estão sendo montados no solo e içados por sistemas hidráulicos, sem andaimes.
Além disso, módulos pré-fabricados com encaixe rápido permitem erguer paredes em um único dia.
Robôs com alinhamento a laser também começam a substituir tarefas manuais de alta precisão.
A combinação entre automação, materiais inteligentes e pré-montagem vem reorganizando os canteiros. O foco deixa de ser improviso e passa a ser repetição controlada e eficiência.
Especialistas avaliam que essas técnicas podem se tornar padrão nos próximos anos, principalmente em obras que exigem rapidez, sustentabilidade e redução de riscos.
