Depois de liberar cartão de crédito, Triunfo Concebra define data para começar a receber Pix nos pedágios

Empresa confirmou à reportagem data estimada para o início da operação do meio de pagamento mais popular do país

Paulo Roberto Belém - 17 de dezembro de 2025

Praça de pedágio da Triunfo Concebra na BR-060. (Foto: Divulgação)

Quem passar pelas praças de pedágio das rodovias concedidas à Triunfo Concebra, em Goiás, vai contar uma novidade em relação ao incremento de mais uma forma de pagamento das tarifas.

A concessionária anunciou que já está disponível o pagamento pelo cartão de crédito nos pontos de pagamento de Alexânia (BR-060), Goianápolis (BRs-060/153) e Professor Jamil (BR-153).

Apesar de ter possibilitado a quitação pelo cartão, somente a modalidade débito estava sendo aceita.

E o Pix?

Procurada pelo Portal 6, a Triunfo Concebra atualizou os meios de pagamento da tarifa dos pedágios, esclarecendo que são permitidos dinheiro, TAGs de passagem automática, débito e crédito, sendo este último o meio autorizado mais recentemente.

Agora, de forma exclusiva à reportagem, a empresa anunciou quando será aceito a quitação pelo Pix, o meio de pagamento mais usado pela população, com ela sempre questionando o porquê de não ocorrer nos pontos de cobrança da Triunfo.

Segundo a concessionária, a possibilidade está em fase final de homologação para implantação. “Deverá entrar em operação no início de janeiro de 2026”, prometeram.

Nota da Triunfo:

A Triunfo Concebra informa que as formas de pagamento do pedágio são: dinheiro, TAGs de passagem automática, débito e crédito. As TAGs são a forma de pagamento mais práticas aos motoristas, pois após a aquisição, podem realizar a passagem sem a necessidade de parar em uma das cabines de atendimento, garantindo mais agilidade na viagem. A Concessionária também está em fase final de homologação para implantação da meio de pagamento via Pix, que deverá entrar em operação no início de janeiro de 2026.

