Lavar cabelo com vinagre branco: pra que serve e por que é recomendado

Usado corretamente, o vinagre branco pode ajudar a equilibrar o couro cabeludo, dar mais brilho aos fios e melhorar a saúde capilar, segundo especialistas em cuidados com o cabelo

Layne Brito - 09 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Lavar o cabelo com vinagre branco é um truque antigo que voltou a ganhar popularidade nos últimos anos, especialmente entre pessoas que buscam alternativas simples e naturais para cuidar dos fios.

Embora o uso cause estranhamento à primeira vista, o vinagre branco tem propriedades que podem trazer benefícios reais quando aplicado da forma correta e com moderação.

O principal motivo para a recomendação do vinagre branco está no seu pH ácido. Enquanto muitos shampoos e produtos capilares têm pH mais alto, o vinagre ajuda a reequilibrar o pH natural do couro cabeludo e dos fios.

Isso contribui para manter as cutículas do cabelo mais fechadas, o que resulta em fios mais alinhados, macios e com brilho visível.

Outro benefício importante é a remoção de resíduos. Com o tempo, produtos como condicionadores, máscaras, sprays e cremes sem enxágue se acumulam no couro cabeludo e nos fios, deixando o cabelo pesado e opaco.

O vinagre branco atua como um agente de limpeza suave, ajudando a eliminar esse acúmulo sem agredir a estrutura capilar. Por isso, ele é frequentemente indicado como um tipo de “detox capilar”.

Além disso, o vinagre branco pode auxiliar no controle da oleosidade e da caspa. Suas propriedades antifúngicas ajudam a combater micro-organismos que contribuem para a descamação do couro cabeludo.

Como consequência, o uso ocasional pode reduzir coceiras e a sensação de raiz oleosa, principalmente em quem sofre com esses problemas.

O produto também ajuda a selar as cutículas do cabelo, o que diminui o frizz e facilita o desembaraço. Por esse motivo, muitas pessoas relatam fios mais leves, soltinhos e fáceis de pentear após o uso.

Entretanto, é importante destacar que o vinagre nunca deve ser aplicado puro diretamente no cabelo.

A recomendação é diluir uma ou duas colheres de vinagre branco em um copo de água e aplicar após o shampoo, deixando agir por alguns minutos antes de enxaguar bem. O cheiro, que costuma preocupar, desaparece completamente após a secagem dos fios.

Especialistas alertam que o uso deve ser ocasional, geralmente uma vez por semana ou a cada 15 dias. O excesso pode ressecar os fios, especialmente em cabelos já secos ou quimicamente tratados.

Usado com equilíbrio, porém, o vinagre branco pode ser um grande aliado para manter o cabelo saudável, brilhante e com aparência mais limpa.

