Não é pelo brilho: por que lavar o cabelo com vinagre branco uma vez por mês faz diferença

Ingrediente comum ajuda a equilibrar o pH, limpar resíduos invisíveis e melhorar a saúde dos fios e do couro cabeludo

Ruan Monyel - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Armin Rimoldi)

A principal função do vinagre branco no cabelo não é estética, mas química. Os fios e o couro cabeludo possuem pH naturalmente ácido, geralmente entre 4,5 e 5,5. Já a maioria dos shampoos comerciais é alcalina, justamente para abrir as cutículas e remover a sujeira.

O problema surge quando essas cutículas permanecem abertas após a lavagem, deixando o cabelo mais poroso, ressecado e frágil.

Por ser ácido, o vinagre branco ajuda a restabelecer esse equilíbrio. Ao entrar em contato com os fios, ele força o fechamento das cutículas, o que melhora a retenção de hidratação interna, reduz a quebra e deixa o cabelo menos suscetível ao frizz e ao aspecto opaco.

O brilho aparece como consequência — não como objetivo principal.

Outro benefício importante está no couro cabeludo. O vinagre atua como uma espécie de “faxina profunda”, dissolvendo resíduos minerais deixados pela água do chuveiro, especialmente em regiões onde a água é mais rica em cálcio.

Também ajuda a remover acúmulo de cremes, silicones e partículas de poluição que o shampoo comum nem sempre consegue eliminar.

Esse ambiente mais limpo e equilibrado dificulta a proliferação de fungos e bactérias, o que pode aliviar quadros de coceira e caspa leve.

Diferente de alguns shampoos anticaspa agressivos, o vinagre atua de forma suave, sem comprometer a barreira natural de proteção da pele.

Embora o vinagre de maçã seja mais popular, o vinagre branco costuma ser a escolha mais segura para cabelos loiros ou descoloridos, já que não apresenta risco de alterar a tonalidade dos fios.

Além disso, seu odor evapora rapidamente após a secagem, o que evita cheiro residual.

O cuidado essencial está na forma de uso. O vinagre nunca deve ser aplicado puro, pois sua acidez pode causar irritação ou até queimaduras químicas.

A diluição correta é fundamental para obter benefícios sem riscos. A proporção indicada é misturar uma colher de sopa de vinagre branco para cada 200 ml de água fria ou morna.

Após lavar o cabelo com shampoo e condicionador, essa mistura deve ser aplicada como último enxágue, deixando agir por cerca de 30 segundos. O enxágue final com água é opcional, já que o cheiro desaparece quando o cabelo seca.

Usado apenas uma vez por mês, o vinagre branco funciona como um verdadeiro “reset” capilar: equilibra o pH, limpa profundamente e prepara os fios para absorver melhor os tratamentos do dia a dia — tudo isso sem promessas milagrosas, mas com resultado real e comprovado pela química.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!