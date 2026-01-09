Sentir sono ao lado de alguém pode ser um sinal de conexão emocional profunda, e não desinteresse

Sensação de segurança e acolhimento faz o corpo relaxar, reduz o estado de alerta e pode provocar sonolência de forma natural

Gabriel Yuri Souto - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels)

Sentir sono quando se está perto de alguém costuma gerar interpretações equivocadas. Muitas pessoas associam a reação ao tédio ou à falta de interesse, mas a explicação pode ser exatamente o oposto.

Em diversos casos, a sonolência está ligada à sensação de conforto emocional e segurança.

Do ponto de vista fisiológico, o corpo humano reage de forma diferente conforme o ambiente e as relações.

Situações de tensão mantêm o organismo em alerta, com liberação elevada de cortisol, hormônio ligado ao estresse.

Já quando há confiança, acolhimento e proximidade emocional, esse mecanismo desacelera.

Nesse estado, ocorre maior liberação de oxitocina e serotonina, substâncias associadas ao vínculo afetivo, bem-estar e tranquilidade.

O efeito direto é o relaxamento muscular, a respiração mais lenta e a diminuição da frequência cardíaca, criando condições ideais para o surgimento do sono.

A psicologia explica que o cérebro interpreta a presença de alguém confiável como um ambiente seguro.

Sem a necessidade de defesa constante, o corpo entende que pode baixar a guarda. Essa resposta é semelhante à sensação de chegar em casa após um dia exaustivo e finalmente conseguir relaxar.

Por isso, sentir sono ao lado de alguém não indica desinteresse, mas pode revelar uma conexão emocional sólida.

Embora fatores como cansaço e rotina intensa também influenciem, a segurança emocional é um elemento decisivo nesse processo.

Quando o corpo se sente protegido, descansar deixa de ser um esforço e passa a ser uma resposta natural.