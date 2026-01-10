Bebezinha ganha a web ao mostrar que é maior fã da Xuxa na atualidade

Com uma dancinha cheia de energia e um sorriso contagiante, bebê se diverte ao escutar a rainha dos baixinhos

Jordana Viana - 10 de janeiro de 2026

A apresentadora e cantora Xuxa Meneghel continua atravessando gerações e conquistando novos “baixinhos”.

Prova disso é um vídeo que viralizou nas redes sociais ao mostrar a reação empolgada de uma bebê ao ouvir a clássica música Estátua, sucesso da artista há mais de duas décadas.

Nas imagens, a pequena Laura demonstra alegria imediata ao escutar as primeiras notas da canção.

Com uma dancinha cheia de energia e um sorriso contagiante, a bebê se movimenta de forma tão empolgada que quase cai para trás, sendo amparada pela mãe, Carol Gióia, que acompanha a cena com bom humor e diversão.

O vídeo rapidamente ganhou repercussão e já ultrapassa a marca de 2,5 milhões de visualizações no Instagram.

Nos comentários, internautas se mostraram encantados com a espontaneidade da criança. “Esse vídeo foi o melhor da noite! Que perfeita!”, escreveu uma seguidora.

Sucesso e gerações

Lançada há mais de 20 anos, a música Estátua segue fazendo sucesso entre o público infantil, reforçando a presença de Xuxa na formação cultural de diferentes gerações.

Além do entretenimento, canções desse tipo são vistas por muitas famílias como uma forma leve e adequada de estimular a criatividade e o desenvolvimento emocional das crianças, respeitando a essência da infância.

