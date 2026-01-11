Metrô de São Paulo passa a ter estações com conexão 5G; veja quais são

Tecnologia começa a operar em estações subterrâneas e melhora o acesso à internet móvel durante viagens e deslocamentos

Gabriel Yuri Souto - 11 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/ Metrô)

O Metrô de São Paulo iniciou a ativação da conexão 5G em estações da capital, permitindo que passageiros utilizem internet móvel de alta velocidade mesmo em áreas subterrâneas, onde o sinal costuma ser limitado.

A implantação faz parte de um projeto de modernização da infraestrutura de telecomunicações do sistema metroviário e ocorre em parceria com operadoras de telefonia. A tecnologia utiliza antenas distribuídas ao longo das estações e túneis para garantir cobertura contínua.

Estações que já contam com 5G

Nesta primeira etapa, o sinal 5G já está disponível nas seguintes estações:

Vila Mariana (Linha 1-Azul)

Ana Rosa (Linha 1-Azul)

Jardim São Paulo–Ayrton Senna (Linha 1-Azul)

Santa Cruz (Linha 1-Azul)

Praça da Árvore (Linha 1-Azul)

Saúde (Linha 1-Azul)

São Judas (Linha 1-Azul)

Pedro II (Linha 3-Vermelha)

O acesso funciona normalmente para usuários com planos compatíveis com a tecnologia 5G, sem necessidade de cadastro adicional.

Expansão para outras estações

De acordo com o Metrô de São Paulo, o cronograma prevê que até outubro de 2025 o 5G já esteja disponível em 13 estações das linhas 1-Azul e 3-Vermelha, incluindo locais de grande fluxo. Entre as estações que devem receber o sinal em uma etapa seguinte estão:

Sé

Anhangabaú

Santa Cecília

Marechal Deodoro

Sumaré

Clínicas

Alto do Ipiranga

Vergueiro

A tecnologia deve beneficiar milhões de passageiros diariamente, permitindo chamadas mais estáveis, acesso rápido a aplicativos, mapas, mensagens e serviços digitais durante o trajeto.

Segundo o Metrô, a expansão seguirá de forma gradual e poderá alcançar novas linhas nos próximos anos, acompanhando a evolução da infraestrutura e os contratos firmados com as operadoras.

Com a chegada do 5G, o transporte sobre trilhos em São Paulo avança na integração entre mobilidade urbana e conectividade digital, oferecendo uma experiência mais moderna aos usuários.

