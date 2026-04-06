Advogado explica a regra dos 15 minutos que deve ser aplicada quando alguém tem o celular roubado

Especialista alerta para ações imediatas após o crime e destaca ferramenta do governo que pode bloquear banco, linha e aparelho em poucos minutos

Gabriel Yuri Souto - 06 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Um alerta que tem circulado nas redes sociais chama atenção para um detalhe crucial após o roubo de celular: o tempo de reação pode ser decisivo para evitar prejuízos financeiros.

Segundo o advogado Eduardo Varella, conhecido como “advogado dos endividados”, existe uma espécie de “regra dos 15 minutos” que pode fazer toda a diferença nesses casos.

A orientação não está prevista literalmente em lei, mas funciona como um parâmetro prático.

Isso porque criminosos costumam agir rapidamente para acessar aplicativos bancários e realizar transferências, especialmente via Pix, logo após o roubo do aparelho.

Por isso, agir nos primeiros minutos é essencial. O advogado explica que o ideal é que a vítima bloqueie o quanto antes o acesso ao celular e às contas vinculadas, reduzindo drasticamente o risco de prejuízo.

Uma das principais ferramentas disponíveis atualmente é o serviço “Celular Seguro”, do governo federal, que permite bloquear simultaneamente a linha telefônica, aplicativos bancários e até o IMEI do aparelho.

O procedimento pode ser feito de qualquer dispositivo com acesso à internet, como o celular de um amigo ou um computador.

Basta acessar o site oficial, entrar com a conta gov.br e registrar o alerta informando o número do telefone e o horário aproximado do roubo.

Ao acionar o sistema, um alerta é disparado automaticamente para operadoras e instituições financeiras, o que pode interromper transações e impedir o uso do aparelho para golpes.

Outro ponto destacado por Varella é que não é necessário ter instalado previamente qualquer aplicativo específico no celular roubado, o que amplia o alcance da medida e facilita a reação imediata da vítima.

Além disso, especialistas recomendam que, paralelamente ao bloqueio, o usuário registre boletim de ocorrência e entre em contato direto com o banco para reforçar a segurança das contas.

Na prática, a chamada “regra dos 15 minutos” funciona como um alerta de urgência: quanto mais rápido a vítima agir, maiores são as chances de evitar perdas financeiras e dores de cabeça.

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