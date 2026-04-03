Como ativar o modo invisível no WhatsApp: mesmo conectado à internet, os dois risquinhos não vão aparecer

Ficar offline sem sair do aplicativo já é possível

Daniella Bruno - 03 de abril de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Pixabay)

Em um mundo cada vez mais conectado, manter a privacidade digital se tornou um verdadeiro desafio.

Notificações constantes, mensagens instantâneas e a expectativa de respostas rápidas acabam pressionando usuários a estarem sempre disponíveis — mesmo quando não querem.

Diante disso, cresce o interesse por formas de usar aplicativos de maneira mais discreta. E, nesse cenário, muitos usuários buscam alternativas para acessar mensagens sem serem percebidos.

É justamente aí que entra o chamado modo invisível no WhatsApp, um conjunto de configurações que permite usar o app sem deixar rastros.

Configurações essenciais para desaparecer no app

Antes de mais nada, é importante entender que não existe um botão único que ativa o “modo invisível”. Na prática, você precisa combinar diferentes ajustes dentro do próprio WhatsApp.

1. Desative as confirmações de leitura

Primeiramente, vá até as configurações de privacidade e desative a opção de confirmações de leitura.

Com isso, você impede que os famosos risquinhos azuis apareçam quando visualizar mensagens. Em contrapartida, você também deixa de ver quando outras pessoas leem as suas.

2. Oculte o “visto por último” e o status online

Logo depois, ajuste quem pode ver sua atividade.

Selecione “Ninguém” para o visto por último e vincule o status online a essa mesma configuração. Assim, ninguém saberá quando você entrou ou se está usando o aplicativo naquele momento.

O truque que esconde até o recebimento da mensagem

Além das configurações básicas, existe um passo mais avançado para quem quer um nível ainda maior de privacidade.

3. Interrompa o funcionamento do app

Nesse caso, você pode forçar a parada do aplicativo nas configurações do celular ou limitar o uso de dados em segundo plano.

Dessa forma, o WhatsApp deixa de receber mensagens temporariamente. Como resultado, quem enviar mensagens verá apenas um risquinho cinza — como se o seu celular estivesse offline.

4. Leia mensagens sem abrir o aplicativo

Por outro lado, se a ideia é apenas visualizar mensagens sem “entregar” a leitura, existem alternativas simples.

Você pode ler diretamente pela barra de notificações ou usar o widget na tela inicial (em dispositivos Android). Assim, o sistema não registra a abertura da conversa, mantendo sua privacidade.

Cuidados importantes ao usar o modo invisível

Apesar das vantagens, é fundamental tomar alguns cuidados. Em primeiro lugar, o uso de versões modificadas do aplicativo, como apps não oficiais, pode colocar sua conta em risco.

Além disso, o excesso de restrições pode impactar sua comunicação. Afinal, ao se tornar totalmente “invisível”, você também pode perder mensagens importantes ou atrasar respostas relevantes.

Portanto, o ideal é usar essas ferramentas de forma estratégica, principalmente em momentos em que você precisa de foco ou descanso digital.

Privacidade sob controle no ambiente digital

Diante disso, o modo invisível no WhatsApp surge como uma solução prática para quem busca mais controle sobre sua presença online. Ao ajustar configurações simples e adotar alguns truques, é possível reduzir a exposição sem deixar de usar o aplicativo.

Assim, mais do que desaparecer completamente, o objetivo passa a ser equilibrar comunicação e privacidade — garantindo mais autonomia no uso da tecnologia.

Confira no vídeo abaixo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Jeferson de Oliveira Tecnologia (@jefdicastech)

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