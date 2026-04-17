Fim das tomadas tradicionais: nova alternativa é mais segura, rápida de instalar e facilita na correria do dia a dia

Menos fios espalhados, mais controle e uma casa que se adapta à rotina — a nova forma de distribuir energia promete mudar completamente o jeito de viver

Daniella Bruno - 17 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Com o avanço da tecnologia e o aumento de dispositivos em casa, o consumo de energia também mudou. Hoje, não basta ter tomadas suficientes. É preciso ter controle, praticidade e eficiência.

Nesse cenário, soluções modernas começam a substituir estruturas antigas. Entre elas, a tomada inteligente para economizar energia se destaca como tendência em 2026.

Esses sistemas usam trilhos e módulos ajustáveis, eliminam reformas e tornam o uso elétrico mais estratégico.

Mais praticidade e flexibilidade no dia a dia

A principal mudança está na instalação. Diferente das tomadas tradicionais, que exigem obra, os novos modelos apostam na modularidade.

Você instala trilhos na parede e adiciona módulos conforme a necessidade. Em muitos casos, basta usar adesivos resistentes ou parafusos simples.

Assim, qualquer pessoa consegue reorganizar os pontos de energia sem grandes intervenções.

Além disso, os módulos são intercambiáveis. Você pode encaixar, remover ou deslizar tomadas ao longo do trilho.

Se precisar de mais conexões, basta adicionar. Se quiser reduzir, remove sem esforço.

Outro diferencial é a conectividade. Muitos modelos já incluem portas USB-C com carregamento rápido. Dessa forma, eliminam adaptadores e deixam o ambiente mais organizado.

Segurança reforçada e controle do consumo

Além da praticidade, a segurança se torna um ponto central. Diferente das extensões, os sistemas modernos contam com proteção integrada.

Sensores de temperatura e disjuntores internos monitoram o funcionamento. Ao detectar superaquecimento, o sistema desliga automaticamente.

Além disso, versões inteligentes permitem acompanhar o consumo em tempo real por aplicativos.

Assim, você identifica quais aparelhos gastam mais energia e ajusta o uso.

Outro recurso importante é o controle do stand-by. Você pode programar horários para desligar dispositivos que continuam consumindo energia.

Com isso, a conta de luz pode diminuir sem esforço.

Energia mais inteligente no dia a dia

Portanto, a tomada inteligente para economizar energia não é apenas uma mudança estética. Ela transforma a forma como usamos eletricidade em casa.

A solução traz mais controle, reduz desperdícios e adapta o ambiente à rotina.

Além disso, atende tanto quem busca praticidade quanto quem quer economizar.

Seja em imóveis alugados ou próprios, os sistemas modulares mostram que o futuro da energia doméstica já começou.

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