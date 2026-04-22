Por que algumas pessoas se sentem desconfortáveis ao serem elogiadas? Entenda o sistema interno de validação

Saiba como reações inesperadas diante de palavras positivas escondem mecanismos profundos de defesa

Magno Oliver - 22 de abril de 2026

(Foto: Reprodução / Youtube)

O ato de elogiar, que deveria ser um momento de conexão e gratificação, desperta reações de esquiva e mal-estar em uma parcela significativa da população. Já aconteceu com você?

Esse fenômeno psicológico não é mera timidez, mas o reflexo de um sistema interno de validação construído a partir de experiências formativas.

De acordo com a Teoria do Apego, desenvolvida pelo psicólogo John Bowlby, a forma como fomos validados ou negligenciados na infância molda nossas representações internas de valor.

Quando o reconhecimento externo é escasso ou inconsistente nos primeiros anos, o indivíduo tende a desconfiar de aprovações futuras, criando uma dissonância cognitiva: o elogio recebido não “encaixa” na autoimagem negativa ou rígida que a pessoa possui de si mesma.

A Armadura da Autoexigência

A psicologia moderna aponta que, na ausência de validação precoce, muitas crianças desenvolvem estratégias compensatórias, tornando-se excessivamente críticas.

Segundo os estudos de Morris Rosenberg, referência em pesquisas sobre autoestima, esse sistema de validação torna-se puramente interno e inflexível.

Para essas pessoas, o elogio soa como uma pressão adicional ou uma avaliação imprecisa, pois elas se tornam as únicas juízas de seu próprio valor.

Especialistas do portal Geediting reforçam que essa autoconfiança solitária é um mecanismo de defesa; se o indivíduo não depende da aprovação externa para se sentir bem, ele também acredita estar protegido caso essa aprovação venha a faltar ou se transforme em crítica.

Atualizações e Perspectivas

Atualmente, pesquisas em neurociência social indicam que o desconforto com o elogio pode estar ligado ao medo de não sustentar as expectativas alheias. Fontes acadêmicas sugerem que o tratamento para esse “bloqueio” envolve a reconfiguração dos critérios internos de sucesso e a aceitação da vulnerabilidade.

O encerramento deste ciclo de desconforto passa pela compreensão de que a validação externa não é uma ameaça à independência, mas uma ferramenta de vínculo social.

Ao equilibrar o sistema de avaliação próprio com a percepção do mundo, o indivíduo consegue, gradualmente, baixar a guarda e permitir que o reconhecimento atue como um reforço positivo, e não como um fator de ansiedade.

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