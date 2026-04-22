Por que algumas pessoas se sentem desconfortáveis ao serem elogiadas? Entenda o sistema interno de validação
Saiba como reações inesperadas diante de palavras positivas escondem mecanismos profundos de defesa
O ato de elogiar, que deveria ser um momento de conexão e gratificação, desperta reações de esquiva e mal-estar em uma parcela significativa da população. Já aconteceu com você?
Esse fenômeno psicológico não é mera timidez, mas o reflexo de um sistema interno de validação construído a partir de experiências formativas.
De acordo com a Teoria do Apego, desenvolvida pelo psicólogo John Bowlby, a forma como fomos validados ou negligenciados na infância molda nossas representações internas de valor.
Quando o reconhecimento externo é escasso ou inconsistente nos primeiros anos, o indivíduo tende a desconfiar de aprovações futuras, criando uma dissonância cognitiva: o elogio recebido não “encaixa” na autoimagem negativa ou rígida que a pessoa possui de si mesma.
A Armadura da Autoexigência
A psicologia moderna aponta que, na ausência de validação precoce, muitas crianças desenvolvem estratégias compensatórias, tornando-se excessivamente críticas.
Segundo os estudos de Morris Rosenberg, referência em pesquisas sobre autoestima, esse sistema de validação torna-se puramente interno e inflexível.
Para essas pessoas, o elogio soa como uma pressão adicional ou uma avaliação imprecisa, pois elas se tornam as únicas juízas de seu próprio valor.
Especialistas do portal Geediting reforçam que essa autoconfiança solitária é um mecanismo de defesa; se o indivíduo não depende da aprovação externa para se sentir bem, ele também acredita estar protegido caso essa aprovação venha a faltar ou se transforme em crítica.
Atualizações e Perspectivas
Atualmente, pesquisas em neurociência social indicam que o desconforto com o elogio pode estar ligado ao medo de não sustentar as expectativas alheias. Fontes acadêmicas sugerem que o tratamento para esse “bloqueio” envolve a reconfiguração dos critérios internos de sucesso e a aceitação da vulnerabilidade.
O encerramento deste ciclo de desconforto passa pela compreensão de que a validação externa não é uma ameaça à independência, mas uma ferramenta de vínculo social.
Ao equilibrar o sistema de avaliação próprio com a percepção do mundo, o indivíduo consegue, gradualmente, baixar a guarda e permitir que o reconhecimento atue como um reforço positivo, e não como um fator de ansiedade.
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