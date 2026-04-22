Temperaturas caem e manhãs ficam mais geladas em Goiás, mostra previsão do tempo

Apesar da queda nas temperaturas durante a madrugada, o período da tarde segue com baixa umidade

Pedro Ribeiro - 22 de abril de 2026

Dia frio e nublado em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo)

Os próximos dias devem ser marcados por mudanças no comportamento do clima em Goiás, com destaque para a queda nas temperaturas durante as manhãs e aumento do calor ao longo da tarde.

De acordo com o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o estado entra em um período de maior amplitude térmica, influenciado pela atuação de uma massa de ar seco que favorece a estabilidade do tempo.

A previsão indica predomínio de sol e poucas nuvens na maior parte das regiões, com baixa probabilidade de chuvas.

Apesar disso, ainda não estão descartadas pancadas rápidas e isoladas em alguns pontos.

Em cidades como Goiânia, os termômetros podem chegar aos 33°C durante a tarde, enquanto as mínimas ficam na casa dos 19°C.

Já em Anápolis, a variação também chama atenção, com temperaturas entre 19°C e 29°C.

Em outras regiões, o cenário é semelhante. No Norte e Oeste, as máximas podem alcançar até 35°C e 36°C, respectivamente, enquanto as mínimas ficam próximas dos 20°C.

No Sul e Leste, as temperaturas tendem a ser mais amenas, com mínimas que podem chegar a 16°C ou 17°C.

Outro ponto de atenção é a queda na umidade relativa do ar no período da tarde, que pode chegar a 40%, exigindo cuidados com hidratação e exposição ao sol.

Segundo o Cimehgo, o cenário atual é típico de transição climática, com dias mais secos, grande variação de temperatura e tendência de tempo firme em praticamente todo o estado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!