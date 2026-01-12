Geolab realiza mutirão de emprego com diversas vagas em Anápolis

Interessados podem comparecer diretamente ao local da seleção

Pedro Ribeiro - 12 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Geolab promove, na terça-feira (13), um mutirão de vagas de emprego com diversas oportunidades de trabalho em Anápolis. A seleção será realizada das 08h às 17h, no Sesi Jaiara, localizado na Avenida Tiradentes, na Vila Jaiara.

Os interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado e documento oficial com foto. As vagas são para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com foco principalmente no setor industrial.

A orientação é que os candidatos cheguem cedo, já que o atendimento será feito por ordem de chegada.

Veja as vagas disponíveis:

Analista Físico-Químico

Analista de Produção

Assistente de Excelência Industrial

Auxiliar de Laboratório

Auxiliar de Produção

Auxiliar de Manutenção Industrial

Auxiliar de Reciclagem

Auxiliar de Utilidades

Conferente

Operador de Flexografia

Operador de Empilhadeira

Operador de Produção

Pesador

Separador

Servente

Técnico Mecânico

