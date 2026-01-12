Geolab realiza mutirão de emprego com diversas vagas em Anápolis
Interessados podem comparecer diretamente ao local da seleção
A Geolab promove, na terça-feira (13), um mutirão de vagas de emprego com diversas oportunidades de trabalho em Anápolis. A seleção será realizada das 08h às 17h, no Sesi Jaiara, localizado na Avenida Tiradentes, na Vila Jaiara.
Os interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado e documento oficial com foto. As vagas são para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com foco principalmente no setor industrial.
A orientação é que os candidatos cheguem cedo, já que o atendimento será feito por ordem de chegada.
Veja as vagas disponíveis:
- Analista Físico-Químico
- Analista de Produção
- Assistente de Excelência Industrial
- Auxiliar de Laboratório
- Auxiliar de Produção
- Auxiliar de Manutenção Industrial
- Auxiliar de Reciclagem
- Auxiliar de Utilidades
- Conferente
- Operador de Flexografia
- Operador de Empilhadeira
- Operador de Produção
- Pesador
- Separador
- Servente
- Técnico Mecânico
