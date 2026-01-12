Geolab realiza mutirão de emprego com diversas vagas em Anápolis

Interessados podem comparecer diretamente ao local da seleção

Pedro Ribeiro Pedro Ribeiro -
Geolab realiza mutirão de emprego com diversas vagas em Anápolis
(Foto: Reprodução Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Geolab promove, na terça-feira (13), um mutirão de vagas de emprego com diversas oportunidades de trabalho em Anápolis. A seleção será realizada das 08h às 17h, no Sesi Jaiara, localizado na Avenida Tiradentes, na Vila Jaiara.

Os interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado e documento oficial com foto. As vagas são para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, com foco principalmente no setor industrial.

A orientação é que os candidatos cheguem cedo, já que o atendimento será feito por ordem de chegada.

Veja as vagas disponíveis:

  • Analista Físico-Químico
  • Analista de Produção
  • Assistente de Excelência Industrial
  • Auxiliar de Laboratório
  • Auxiliar de Produção
  • Auxiliar de Manutenção Industrial
  • Auxiliar de Reciclagem
  • Auxiliar de Utilidades
  • Conferente
  • Operador de Flexografia
  • Operador de Empilhadeira
  • Operador de Produção
  • Pesador
  • Separador
  • Servente
  • Técnico Mecânico

Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

