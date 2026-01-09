Últimos dias para se inscrever em processo seletivo com 249 vagas e salários de R$ 4,5 mil em Goiás

Seleção comtempla todos os níveis de escolaridade e será feita por análise de títulos e experiência profissional

Samuel Leão - 09 de janeiro de 2026

Inscrições abertas para processo seletivo. (Foto: Divulgação)

O tempo está correndo para quem deseja conquistar uma vaga no serviço público em Goiás ainda neste início de ano. As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de São Miguel do Araguaia entram em seus últimos dias, com prazo final marcado para a próxima terça-feira (13).

O certame oferece 249 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. A seleção será feita exclusivamente por análise de títulos e experiência profissional.

As oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade. Entre as funções com maior número de vagas estão as de vigilante, cuidador de creche e auxiliar de serviços administrativos.

Na área da saúde e educação, a prefeitura busca profissionais para cargos de destaque, como médicos (incluindo especialistas em psiquiatria), enfermeiros, professores e psicólogos.

Os salários variam conforme a carga horária e a função, indo de R$ 1.915 até o teto de R$ 4.533. As jornadas de trabalho ficam entre 20h e 40h semanais.

Para garantir a participação, o candidato deve acessar o site da banca JPAD até o dia 13 de janeiro.

É fundamental ficar atento ao envio da documentação comprobatória, já que é através dela que a pontuação será definida na análise de títulos.

Vale lembrar que as contratações são temporárias, válidas por seis meses, com possibilidade de prorrogação.

