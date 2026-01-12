Trump publica imagem em que aparece como presidente interino da Venezuela

Quem está no comando do país, no entanto, é a vice-presidente Delcy Rodrigues, que tomou posse após Maduro ser capturado

Folhapress Folhapress -
Trump publica imagem em que aparece como presidente interino da Venezuela
Trump publicou imagem em que aparece como presidente interino da Venezuela. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou na noite deste domingo (11) nas redes sociais uma imagem que o apresenta como “presidente interino da Venezuela”, em uma espécie de perfil biográfico.

A imagem simula uma página biográfica do Wikipédia. O material inclui foto de Trump, datas e cargos supostamente atribuídos ao republicano, o colocando simbolicamente no comando do país sul-americano.

A montagem diz que o republicano está na presidência interina venezuelana desde janeiro de 2026. Além disso, o suposto perfil também traz informações verdadeiras, dizendo que ele é o 45º e 47º presidente dos EUA, tendo assumido o cargo no dia 20 de janeiro de 2025 com o vice-presidente JD Vance.

Leia também

Quem está no comando da Venezuela, no entanto, é a vice-presidente Delcy Rodrigues. Ela tomou posse como interina na última segunda-feira após o ditador Nicolás Maduro ser capturado em uma operação das forças americanas. A escolha foi feita pela Suprema Corte venezuelana e reconhecida pelas Forças Armadas do país.

Apesar de ter simulado ser presidente interino, Trump elogiou o governo temporário do país na última semana. Na sexta-feira, ele disse que ambas as nações estavam “trabalhando bem juntas”. “Especialmente no que diz respeito à reconstrução, em uma forma muito maior, melhor e mais moderna, de sua infraestrutura de petróleo e gás”, acrescentou.

A presidente interina reforçou que a Venezuela não está “subordinada” nem “submetida” aos EUA. De acordo com Delcy, eles têm “dignidade histórica e compromisso e lealdade com o presidente Nicolás Maduro, que foi sequestrado”. Segundo ela, as relações com os EUA têm uma “mancha” após a captura de Maduro.

Trump declara abertamente que os EUA vão ditar as decisões ao governo interino, que aceitou negociar com Washington seu petróleo afetado por sanções. Além disso, o mandatário afirmou, em entrevista ao New York Times, que os Estados Unidos poderiam manter por anos o controle da Venezuela e de seu petróleo. O republicano exaltou a “sintonia muito boa” com o governo interino.

PLANO DOS EUA PARA A VENEZUELA TEM TRÊS FASES

O primeiro passo é estabilizar o país sul-americano. “Não queremos que ele desemboque em caos”, disse Marco Rubio, secretário de Estado, ontem. Para ele, o bloqueio das exportações de petróleo venezuelano faz parte do período de estabilização.

Dinheiro do petróleo apreendido beneficiará os venezuelanos, diz Rubio. “Vamos vendê-lo no mercado, não com os descontos que a Venezuela vinha recebendo. Esse dinheiro será então administrado de tal forma que controlaremos como ele será distribuído, de um jeito que beneficie o povo venezuelano, não a corrupção, não o regime.”

Ele chamou a segunda fase de “recuperação”. Segundo o funcionário de Trump, a etapa consiste em garantir que empresas americanas e de outros países tenham “acesso ao mercado venezuelano de maneira justa”.

O segundo momento também incluiria um “processo de reconciliação nacional”. “Para que as forças de oposição possam ser anistiadas e libertadas das prisões ou trazidas de volta ao país e comecem a reconstruir a sociedade civil”, explicou ele, sem dar mais detalhes e prazos para a execução do plano.

O plano inclui a transição de poder. Ele, no entanto, afirmou que ainda é muito cedo para discutir o cronograma para as eleições na Venezuela. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, fez um pronunciamento no mesmo sentido.

“Algumas dessas etapas vão se sobrepor. Eu descrevi tudo isso a eles com grande nível de detalhe. Teremos mais informações nos próximos dias, mas sentimos que estamos avançando aqui de uma forma muito positiva”, disse Marco Rubio.

Folhapress

Folhapress

Maior agência de notícias do Brasil. Pertence ao Grupo Folha.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias