Militão precisará de cirurgia após lesão e está fora da Copa do Mundo

Provável titular da seleção brasileira, zagueiro sofreu lesão que o impedirá de jogar por quatro meses, tirando chances de ir ao Mundial

Folhapress - 25 de abril de 2026

Éder Militão sofreu lesão grave que o tirará da Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/Instagram)

THIAGO ARANTES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Éder Militão está fora da Copa do Mundo 2026. O defensor do Real Madrid precisará passar por cirurgia e não se recuperará a tempo do Mundial. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Miguel Ángel Díaz, da rádio COPE, e confirmada pelo UOL.

A intervenção é necessária por conta de uma lesão muscular no bíceps femoral da perda esquerda. O Real Madrid comunicou a lesão do defensor brasileiro na última quinta-feira, incialmente sem a necessidade de cirurgia.

O tempo de recuperação estimado é de quatro meses, o que tira qualquer chance do defensor de ir ao Mundial.

A lesão é no mesmo músculo que o zagueiro rompeu em dezembro do ano passado. Ele passou cerca de quatro meses longe dos gramados.

O jogador também perderá o restante da temporada pelo time espanhol. O último jogo do time merengue está previsto para o dia 24 de maio, contra o Athletic Bilbao.

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 será em 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). O Brasil está no Grupo C, que também conta com Haiti e Escócia.

A convocação para o Mundial será no dia 18 de maio. Ao todo, o treinador italiano irá anunciar os 26 nomes para a Copa do Mundo.

SEGUNDA BAIXA DA SELEÇÃO

Além de Militão, Carlo Ancelotti não contará com o atacante Rodrygo, que se recupera de uma cirurgia no joelho.

Há também uma incerteza em relação a Estêvão, que sofreu uma lesão grave na coxa direita.