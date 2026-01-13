Acidente entre Anápolis e Nerópolis gera grande congestionamento na GO-222

Informações preliminares apontam que teria ocorrido uma batida envolvendo caminhões, dentre eles um que atuaria com o transporte de frango

Samuel Leão - 13 de janeiro de 2026

Acidente aconteceu em Goialândia, na GO-222. (Foto: Reprodução)

Um acidente, ocorrido na GO-222, entre Anápolis e Nerópolis, causou um grande congestionamento no trânsito da via, na manhã desta terça-feira (13).

Informações preliminares apontam que teria ocorrido uma batida envolvendo caminhões, no sentido Goiânia- Anápolis, dentre eles um que atuaria com o transporte de frango.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis vítimas ou feridos. Imagens registradas na rodovia mostram um caminhão do Corpo de Bombeiros já prestando atendimento.

O acidente teria ocorrido na altura de Goialândia, a cerca de 20km de Anápolis.

A reportagem solicitou detalhes à Polícia Rodoviária Federal (PRF) mas, até o presente momento, não obteve retorno.

Mais informações a qualquer momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!