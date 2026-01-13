Acidente entre Anápolis e Nerópolis gera grande congestionamento na GO-222

Informações preliminares apontam que teria ocorrido uma batida envolvendo caminhões, dentre eles um que atuaria com o transporte de frango

Samuel Leão Samuel Leão -
Goialândia GO-222 acidente
Acidente aconteceu em Goialândia, na GO-222. (Foto: Reprodução)

Um acidente, ocorrido na GO-222, entre Anápolis e Nerópolis, causou um grande congestionamento no trânsito da via, na manhã desta terça-feira (13).

Informações preliminares apontam que teria ocorrido uma batida envolvendo caminhões, no sentido Goiânia- Anápolis, dentre eles um que atuaria com o transporte de frango.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre possíveis vítimas ou feridos. Imagens registradas na rodovia mostram um caminhão do Corpo de Bombeiros já prestando atendimento.

Leia também

O acidente teria ocorrido na altura de Goialândia, a cerca de 20km de Anápolis.

A reportagem solicitou detalhes à Polícia Rodoviária Federal (PRF) mas, até o presente momento, não obteve retorno.

Mais informações a qualquer momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias