Desligar a geladeira à noite economiza energia ou dá mais prejuízo depois?

Apesar de parecer uma economia rápida, o hábito pode aumentar o consumo no dia seguinte e ainda colocar alimentos em risco, segundo técnicos

Gabriel Yuri Souto - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Youtube/Franksângela)

Em tempos de conta de luz alta, muita gente procura soluções rápidas para economizar energia dentro de casa. E uma das dúvidas mais comuns é simples e direta: desligar a geladeira durante a noite ajuda a reduzir o gasto ou pode acabar saindo mais caro depois?

Técnicos explicam que, na maioria dos casos, desligar a geladeira não traz a economia que as pessoas imaginam. Pelo contrário: o aparelho pode acabar consumindo mais energia no dia seguinte, porque precisa trabalhar com força total para recuperar a temperatura ideal e manter os alimentos resfriados novamente.

Isso acontece porque a geladeira não funciona de forma contínua e linear. Ela liga e desliga automaticamente durante o dia, conforme a necessidade, mantendo a temperatura estável. Quando você corta o funcionamento por horas, o interior começa a aquecer, e o motor precisa compensar essa perda de frio assim que é religado.

Além do possível aumento de consumo, o hábito pode causar um problema ainda mais sério: a segurança dos alimentos. Ao desligar a geladeira por várias horas, a temperatura interna pode subir e favorecer a proliferação de bactérias, especialmente em itens mais sensíveis, como carnes, leite, ovos, queijos e refeições prontas.

Outro ponto importante é o impacto na conservação. Mesmo quando nada estraga de imediato, variações constantes de temperatura podem comprometer a textura e o sabor dos alimentos, além de reduzir o tempo de validade dentro da geladeira.

Em alguns modelos, desligar e ligar repetidamente também pode causar desgaste do compressor e aumentar o risco de falhas ao longo do tempo. Isso não significa que a geladeira vai quebrar por causa disso em poucos dias, mas o uso fora do padrão pode prejudicar o desempenho e a vida útil do aparelho.

Para economizar energia de verdade, técnicos recomendam atitudes que reduzem o consumo sem comprometer a refrigeração. Manter a borracha de vedação em bom estado, evitar abrir a porta várias vezes, não guardar comida quente e ajustar o termostato para uma temperatura adequada costuma ter mais efeito na conta do que desligar o equipamento.

Outra dica simples é observar se a geladeira está encostada na parede ou em locais abafados. Quando o aparelho não consegue dissipar o calor corretamente, ele trabalha mais do que deveria e gasta mais energia para manter o interior frio.

No fim, a resposta é direta: desligar a geladeira à noite raramente compensa. Em vez de economizar, a prática pode aumentar o esforço do motor, prejudicar alimentos e até gerar mais prejuízo do que benefício.

