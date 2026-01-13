Homem que jogou amigo de ponte e chegou ajudar no resgate é preso em Goianésia

Discussão por causa de uma motocicleta evoluiu para agressões físicas e ameaça de morte

Pedro Ribeiro - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Polícia Civil)

A Polícia Civil (PC) prendeu em Goianésia, na última segunda-feira (12), um homem suspeito de jogar um amigo de uma ponte após uma discussão motivada por uma motocicleta.

A vítima caiu de uma altura aproximada de 6,5 metros, foi encontrada desacordada e sofreu ferimentos graves na cabeça, sendo retirada do local com ajuda de populares, inclusive do próprio investigado.

O caso é tratado como tentativa de homicídio, e o suspeito permanece à disposição do Poder Judiciário.

A investigação indica que o conflito começou em uma propriedade rural, quando os envolvidos passaram a discutir após o desaparecimento da chave da moto.

O desentendimento evoluiu para ameaças e agressões físicas e continuou ao longo de uma estrada de terra, onde ocorreu a queda da vítima da ponte municipal. Perícia técnica foi realizada para esclarecer a dinâmica dos fatos.

Em um áudio que circulou após o crime, o suspeito afirma que havia gastado muito dinheiro com bebida alcoólica e menciona que já respondia por vários processos criminais e agora iria responder por mais um, o de tentativa de homicídio.

A vítima permaneceu internada em estado grave, recebeu cuidados intensivos e apresentou melhora clínica, tendo recebido alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na segunda-feira (12), seguindo em acompanhamento médico.

A PC reuniu depoimentos, imagens e outros elementos para a apuração, enquanto o homem preso foi encaminhado ao sistema prisional para as providências legais cabíveis.

