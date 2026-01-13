Mulher que teve iPhone furtado na Pecuária de Goiânia chegou a pagar R$ 20 mil para não ter fotos íntimas vazadas

Aparelho estava em posse de quadrilha especializada em furtos de celulares durante grandes evento

Pedro Ribeiro - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Uma mulher perdeu R$ 20 mil após ter o iPhone furtado durante a Pecuária de Goiânia e ser vítima de chantagem com fotos íntimas armazenadas no aparelho.

O caso ocorreu em maio de 2025 e é investigado pela Polícia Civil (PC), que apura a atuação de um grupo criminoso especializado nesse tipo de crime.

Segundo as investigações, após o furto, os criminosos acessaram contas vinculadas ao celular e passaram a exigir R$ 50 mil para não divulgar imagens íntimas da vítima. Diante da ameaça, ela acabou pagando R$ 20 mil.

Após o depósito, os suspeitos devolveram o acesso às contas de iCloud e Gmail e ainda enviaram um vídeo falso para convencer a vítima de que o aparelho havia sido destruído.

Com o avanço das apurações, a polícia identificou que o celular estava em Petrolina, em Pernambuco.

De acordo com o delegado Carlos Eduardo Florentino, responsável pelas investigações, o aparelho foi encontrado com um terceiro que comprou o iPhone acreditando agir de boa-fé e que pagou o valor de mercado na época a um intermediário em Goiânia. O celular será encaminhado de volta para Goiás.

A investigação também aponta que ao menos outras 20 pessoas podem ter sido vítimas do mesmo grupo, que atua em grandes shows para furtar exclusivamente aparelhos da marca Apple.

Além de Pernambuco, celulares já foram localizados na Bahia, no Maranhão, no Distrito Federal e em Anápolis. A polícia segue investigando para identificar os integrantes da quadrilha e apurar novos casos.

